Пустят ли отели постояльцев в сауны

Предложить гостям воспользоваться имеющимся бассейном или сауной пока могут не все отели. В тех регионах, где спа-процедуры разрешены, отельеры должны ограничить поток желающих их принять, чтобы соблюдалась социальная дистанция.

"Все отели, которые имеют бассейны, закрыли их, после того, как вышло распоряжение. Сейчас, конечно, многие гости спрашивают про дополнительные услуги, так что отельеры каждого региона "держат руку на пульсе", чтобы открыть бассейны, как только на это будет получено разрешение", - отметил в беседе с "РГ" вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

"Решение об открытии объектов социальной инфраструктуры принимает высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации по согласованию с главными государственными санитарными врачами региона и с учетом эпидемиологической обстановки", - пояснили "РГ" в Роспотребнадзоре. Так что, смогут ли постояльцы гостиниц воспользоваться бассейном, если он есть, зависит от региона.

Ранее ведомство опубликовало свои рекомендации по работе бассейнов и саун. "Посетителям бассейнов в гостиницах необходимо соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены", - отметили в Роспотребнадзоре. В частности, кабинки в раздевалке допускается использовать с учетом соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метров. Для этого в отеле должны нанесли сигнальную разметку, ограничить доступ в соседние кабинки, разделить потоки посетителей или ограничить их.

Те же правила применяются и к саунам. Количество их посетителей рассчитывается "исходя из социальной дистанции 1,5 метра и площади помещения", - отметили в Роспотребнадзоре. Иначе говоря, отели должны пускать в сауну посетителей так, чтобы на каждого приходилось по 1,5 квадратных метра площади.

Собственно в бассейне, например, для групповых занятий аэробикой площадь зеркала воды должна быть не менее пяти квадратных метров на одного человека. А вот искупаться после посещения сауны не удастся. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в рекомендациях для бань и саун есть пункт, в котором прописан запрет на использование бассейнов и купелей.