В начале встречи глава государства поблагодарил волонтеров, которые бескорыстно совершали добрые поступки во имя жизни и здоровья сограждан: "В такой сердечной щедрости и отзывчивости, готовности отвечать на вызовы всем миром всегда заключалась сила нашего народа". Волонтеры вместе с медиками и со всеми, кто был на своем посту, сделали многое, чтобы угроза начала отступать.

"Такая консолидация общества, объединение сил в один кулак служит главным, решающим фактором успеха в борьбе с опасной инфекцией", - убежден Владимир Путин. "В период эпидемии слова "мы вместе" стали, безусловно, символом надежды для нашего общества, для всей страны, - подчеркнул он. - Люди знали и чувствовали, что они не одиноки, что их не оставят в беде, где бы они ни жили".

"По самым скромным подсчетам, волонтеры оказали действенную, практическую помощь более чем 3 млн наших граждан", - продолжил глава государства. Прежде всего тем, кто особенно нуждался во внимании и заботе, - инвалидам, тяжелобольным, пожилым людям. Добровольческие инициативы активно поддерживал и бизнес: собрали 1,8 млрд рублей, сказал он.

"Все вы: волонтеры, НКО, деловое сообщество - показали зримый пример гражданской ответственности, зрелости и солидарности", - оценил Путин. "Сейчас эпидемия, слава богу, отступает, и объем задач для волонтеров начинает понемножку снижаться", - продолжил он. На дворе лето, можно и отдохнуть с чувством выполненного долга, сказал президент. Но штабы акции "Мы вместе" не расходятся. "Хорошо вас понимаю. Когда есть сплоченная команда единомышленников, опыт работы в сложных условиях, хочется браться за новые задачи, вновь и вновь испытывать настоящую радость от того, что помогаешь другим", - заметил президент.

Волонтеры оказали действенную, практическую помощь более чем трем миллионам граждан

Он заверил, что если понадобится дополнительная поддержка, то она будет. Так, власти постараются сохранить наиболее действенные меры, которые были введены для волонтеров во время пандемии. "Выберем самое лучшее и самое эффективное, что вы использовали в своей работе и постараемся сохранить", - ответил Путин на просьбу одного из участников.

Ветерану из Санкт-Петербурга Зинаиде Корневой в сентябре будет 98. Она собирает средства желающих помочь граждан: 4,5 млн рублей уже получили 143 семьи погибших медиков. "Вы самый мой любимый президент! - сказала Корнева. - Я всегда верила в вас, что будет у нас парад... и он состоялся... И если бы 75 лет тому назад была у нас такая мощь, на нас никто бы не напал!" Ветеран попросила помочь достроить реабилитационный центр для детей-инвалидов под Петербургом, и президент пообещал, что все будет. Другой фронтовик - Игорь Виноградов, которому в этом году исполнится 91 год, - рекордсмен мира по акробатике, работает тренером на общественных началах. Он попросил батутный зал. "Батут будет, я обещаю, сами только на батуте не показывайте ничего, не нужно уже, ладно? Пускай девчонки прыгают", - улыбнулся Путин.

Президент поддержал идею назвать улицы в городах в честь медиков, которые отдали жизни в борьбе за жизнь других в пандемию. С таким предложением обратился волонтер-медик из Махачкалы Гаджи Шахназаров, который недавно потерял отца из-за коронавируса. Путин не исключил, что это могут быть не только улицы, но и школы, медучилища, институты.

Волонтеры предложили, чтобы в рамках подготовки "Прямой линии" обращения от граждан поступали в электронную систему - их тогда можно будет максимально оперативно отрабатывать, и чтобы их принимали через волонтерские окна, которые есть в 400 МФЦ. Путин сказал, что при подготовке "Прямой линии" предложит не только реализовать эти идеи, но и сделать так, чтобы была максимальная отдача, чтобы можно было бы обработать как можно больший массив.

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Лидеры России и Франции впервые провели переговоры по видеосвязи

Лидеры России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на переговорах в формате видеоконференции обсудили множество вопросов - от партнерства в решении мировых проблем и борьбы с коронавирусом до региональных кризисов. По уже сложившейся традиции общались на "ты" и по имени. Сегодня в мире новые угрозы, одна из них - коронавирус. "И мы из-за этого никак не можем провести наши очные встречи", - посетовал Путин, при этом добавив, что и современный формат в чем-то даже более эффективен. Общение через экран позволяет сэкономить время на перелете, но, конечно, это не так приятно, как личная встреча, заметил Макрон. Коронавирус, добавил он, не позволил лидерам увидеться 24 июня на Параде Победы. "Я хотел физически присутствовать на этом празднике, - искренне заверил Макрон. - Как я тебе уже написал и еще раз хочу сказать, Франция отдает дань почета тем жертвам, которые принес советский народ во время Второй мировой войны". Французский президент также подчеркнул важность защиты исторической памяти. "Это наша общая Победа. И это, безусловно, наше общее достояние - Победа над нацизмом", - заявил Путин, подчеркнув актуальность объединения усилий в борьбе с общими проблемами и угрозами. Лидеры также отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН за поддержание международного мира и безопасности. Здесь огромное значение имеет реализация российской инициативы о саммите "ядерной пятерки".