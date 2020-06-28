Асафов: В Москве никаких нарушений при голосовании нет

В Москве не выявлено нарушений при голосовании по поправкам в Конституцию. Попытка хакерской атаки на систему онлайн-голосования, которая произошла вечером 27 июня, не повлияла на ход и результаты голосования. Об этом заявил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за всероссийским голосованием по поправкам в Конституцию Александр Асафов.

"Перерыва в голосовании не было, все голоса записаны в блокчейн, а доступ к сервису наблюдателя восстановлен", - отметил он.

Напомним, что наблюдатели присутствуют в столице везде: на участках, в видеоцентре, при голосовании на дому. Наблюдение за урнами идет 24 часа. Число наблюдателей превысило 21 тысячу.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Жители столицы могут выбрать удобный способ участия: проголосовать на участке, принять комиссию дома или отдать голос онлайн на портале 2020og.ru.