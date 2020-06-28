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28.06.2020 23:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пропавшую под Тулой школьницу нашли мертвой

Текст: Антон Валагин (Тула)

В Тульской области нашли тело 13-летней девочки, пропавшей 25 июня.

Школьница ушла из дома в четверг и с тех пор не давала о себе знать. Ее искали полицейские, сотрудники МЧС и СКР, Росгвардия, ВДВ и отряд "Лиза Алерт". Нашли вечером в воскресенье - мертвой.

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- Тело ребенка обнаружено примерно в 21.40 в лесопосадке у поселка Бородинский. Наши сотрудники проводят осмотр места происшествия, для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в региональном управлении СКР.

После пропажи школьницы было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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