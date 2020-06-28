Новости

Детский омбудсмен займется делом об изнасиловании девочки в Татарстане 20:17
В Брянске погибла трехлетняя девочка 20:11
Ответ Бэт-вселенной: все Джокеры объединились в одну команду 19:45
Мэттью МакКонахи показали в образе Двуликого - врага Бэтмена 19:40
Трамп назвал фейком публикацию NYT о России и Афганистане 19:14
"Норникель" назвал грубым нарушением происшествие на Талнахской фабрике 18:53
Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера "Крыльев Советов" 18:53
Вышел новый трейлер мультфильма Pixar "Душа". Там все темнокожие 18:50
ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию 18:30
В ОПРФ запустили блог с разбором фейков о голосовании по Конституции 18:28
Путин рассказал о правиле не летать вместе с премьером 18:15
В Краснодаре умерла пациентка с коронавирусом 17:40
Онлайн-выпускной только в соцсети ВКонтакте посмотрели 23 миллиона человек 17:38
На Украине рекордно упал рейтинг Зеленского 17:35
Асафов: В Москве никаких нарушений при голосовании нет 17:27
В Галисии на дискотеки будут пускать только в масках 17:26
Наблюдатель: Голосование в Москве организовано с соблюдением всех требований 17:24
В Петербурге начался сезон фонтанов 17:22
Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в северо-западном тоннеле Москвы 17:18
Жителей Бишкека призвали не выходить из дома из-за дезинфекции улиц 17:18
Под Тамбовом жестоко убили чету пенсионеров 17:08
На всех УИКах Москвы будут использовать единые сейф-пакеты для бюллетеней 17:06
На Кубани движущийся прицеп трактора устроил пожар в поле 16:55
Голикова рассказала о самом страшном периоде пандемии в России 16:52
В трех районах Волгоградской области объявили угрозу ЧС из-за саранчи 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
28.06.2020 20:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Брянске погибла трехлетняя девочка

Текст: Антон Валагин (Брянск)

Брянские следователи расследуют обстоятельства гибели трехлетней девочки, сообщили в региональном управлении СКР.

Фото: iStock
Петербуржца оштрафовали за объявление о продаже ребенка

Ребенок выпал из окна многоэтажного дома в Фокинском районе Брянска днем в воскресенье. От полученных травм девочка скончалась на месте.

- Произведен осмотр места происшествия, зафиксирована обстановка в доме, где жил ребенок, допрашиваются родители и другие родственники, назначены необходимые судебные экспертизы, - рассказал представитель управления СКР Александр Афонин.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Брянск

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин: Заявления о "вбросе" коронавируса необоснованны
ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию
Захарова назвала "грязной возней" заявление о сносе памятника Коневу
Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей
Что известно о деле с пятью младенцами, найденными в московской квартире
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством