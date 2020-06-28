В Брянске погибла трехлетняя девочка

Брянские следователи расследуют обстоятельства гибели трехлетней девочки, сообщили в региональном управлении СКР.

Ребенок выпал из окна многоэтажного дома в Фокинском районе Брянска днем в воскресенье. От полученных травм девочка скончалась на месте.

- Произведен осмотр места происшествия, зафиксирована обстановка в доме, где жил ребенок, допрашиваются родители и другие родственники, назначены необходимые судебные экспертизы, - рассказал представитель управления СКР Александр Афонин.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).