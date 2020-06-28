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28.06.2020 11:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Машину полиции раздавили на месте сброса отходов под Норильском

В районе незаконного сброса отходов в тундру под Норильском произошел инцидент с машиной полиции. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местное управление МВД, на автомобиль сотрудников правоохранительных органов наехал трактор.

Фото: ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
СК начал проверку информации о сбросе отходов в тундру в районе Талнаха

"По предварительной информации, водитель трактора не убедился в совершении маневра, в результате чего наехал на машину", - рассказали в МВД.

Инцидент имел место во время проверки полицией сообщения о сбросе отходов в тундру в районе Талнахской обогатительной фабрики. К проверке также подключены МЧС, Росприроднадзор и СК. Спасатели уже сообщили, что есть угроза попадания вредных веществ в реку Хараелах.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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