Машину полиции раздавили на месте сброса отходов под Норильском

В районе незаконного сброса отходов в тундру под Норильском произошел инцидент с машиной полиции. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местное управление МВД, на автомобиль сотрудников правоохранительных органов наехал трактор.

"По предварительной информации, водитель трактора не убедился в совершении маневра, в результате чего наехал на машину", - рассказали в МВД.

Инцидент имел место во время проверки полицией сообщения о сбросе отходов в тундру в районе Талнахской обогатительной фабрики. К проверке также подключены МЧС, Росприроднадзор и СК. Спасатели уже сообщили, что есть угроза попадания вредных веществ в реку Хараелах.