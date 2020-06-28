В пробах воды из реки в Норильске снова зафиксировано превышение ПДК

Содержание ПДК в реке Амбарной в Норильске вновь превышает предельно допустимую норму в несколько раз. Накануне сообщалось, что показатели были в норме.

По информации оперативных служб, в районе впадения Амбарной в реку Далдыкан концентрация нефтепродуктов превышала норму в два раза, а за боновыми заграждениями - в пять, сообщает ТАСС.

За время ликвидации последствий разлива топлива было около 600 проб воды и грунта, установлено 100 линий боновых заграждений общей протяженностью 11 километров. Площадь загрязнения акватории рек Амбарной и Далдыкан в результате утечки дизельного топлива составила 1,6 кв. км.