Вильфанд: Ряд регионов страны окажется во власти непогоды

Наступающая неделя в ряде регионов страны окажется ненастной. Синоптики прогнозируют ливни, град и грозы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Непогода в Алтайском крае до 29 июня включительно будет сопровождаться порывами ветра свыше 30 метров в секунду. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях похолодает, а сильные осадки здесь также будут сопровождаться ветром до 24 метров в секунду", - цитирует синоптика ТАСС.

По оценкам специалистов, такой характер погоды в этих регионах сохранится практически до конца июня. Ранее в Гидрометцентре назвали самые жаркие регионы страны, в которых уровень пожарной опасности наиболее высок.