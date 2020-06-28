Полицейский ранен в ходе обстрела автомобиля в Ингушетии

В Ингушетии во время обстрела автомобиля в селении Сурхахи Назрановского района ранен сержант полиции, - сообщается в Instagram республиканского МВД.

Полицейский официально находился на больничном, он был пассажиром обстрелянного авто. Водитель также ранен. Обоих пострадавших госпитализировали в больницу в Назрани.

ЧП случилось в субботу в 23.30: неизвестные обстреляли машину из автоматического оружия. На месте происшествия работают полицейские, следователи и представители прокуратуры. В регионе для розыска нападавших объявили план "Сирена".