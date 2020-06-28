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28.06.2020 11:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале убийце хаски на глазах хозяйки грозит 15 суток ареста

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

На челябинца, задержанного по подозрению в зверском убийстве собаки породы хаски на глазах у ее хозяйки, составлены два административных протокола. По факту жестокого обращения с животным проводится дальнейшая проверка, сообщили в воскресенье в ГУ МВД региона.

- В отношении мужчины составлены два административных протокола по статьям о нарушении правил ношения оружия (статья 20.8 КоАП РФ) и стрельбе из оружия в не отведенных для этого местах (статья 20.13 КоАП РФ), - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Максимальная санкция этих статей предусматривает наказание в виде штрафа на сумму до 100 тысяч рублей, либо ареста на срок до пятнадцати суток. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Как уже сообщала "РГ", расправа над животным произошла в субботу утром на песчаном карьере в пригороде Челябинска, где две горожанки выгуливали своих собак. Собака породы хаски не понравилась промышлявшему с ружьем мужчине в камуфляже. По предварительным данным, пес мог унести его добычу - убитую утку.

Охотник отправился за собакой и выстрелил в нее на глазах у хозяйки, несмотря на все уговоры решить дело миром и обещание компенсировать ущерб. Очевидцы зафиксировали момент убийства собаки на видео. Однако обстоятельства происшествия еще устанавливаются, отметили в полиции. Процессуальное решение будет принято в установленные законом сроки.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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