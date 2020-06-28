Постановлением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 5 июля, сообщили в воскресенье в правительстве региона.

- На этот срок в регионе приостановлено оказание стоматологических услуг, за исключением экстренной или неотложной помощи, тренировочных процессов, деятельности детских игровых комнат, развлекательных и досуговых центров, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, оказывающих подобные услуги, - пояснили в правительстве. - Также запрещена работа кальянных, ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов.

По-прежнему не будет работать розничная торговля, за исключением аптек, салонов связи, магазинов, торгующих товарами первой необходимости.

Кроме того, до 5 июля приостановлено открытие летней оздоровительной компании - запрещена работа пансионатов, домов отдыха, санаторно-курортных организаций, детских лагерей и гостиниц.

Кстати

За прошедшие сутки в Югре выявлено 285 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших достигло 8402. Из них 4192 человека выздоровели и выписались из больниц. Скончались - 48 югорчан.