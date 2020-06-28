Советские кроссоверы на базе легковушек: ГАЗ-М72 и Москвич-410

Сегодня в России, как и во всём мире, сегмент SUV занимает львиную долю продаж автомобилей. С каждым годом популярность кроссоверов только растёт. По сути, данный тип машин представляет собой универсалы повышенной проходимости с несущим кузовом, повышенным клиренсом, полным приводом, защитным обвесом.

Некоторые автопроизводители умудряются выпускать так называемые переднеприводные "псевдокроссоверы" с кузовами хэтчбек и даже седан. В Советском союзе было мало автомобилей повышенной проходимости, но по-настоящему доступных для граждан и серийных ещё меньше. Расскажем о самых распространённых автомобилях повышенной проходимости на базе "легковушек" - ГАЗ-М72 и Москвич-410.

Первым открыл новую нишу Горьковский автозавод с моделью под индексом -М72, которая выпускалась в период с 1955 по 1958 годы. М72 спроектировала группа под руководством специалиста по полноприводникам Г. М. Вассермана.

Машина была создана с модернизированным кузовом ГАЗ-М20 "Победа" и построена на шасси ГАЗ-69. Кузов ГАЗ-М72 пришлось усилить в зоне соединения средних стоек с крышей, лонжеронов, торпедо. В рессорной подвеске внедрили доработанные мосты и раздаточную коробку. Несущий кузов, увеличенный до 210 мм дорожный просвет и полный привод. Самый настоящий кроссовер!

Под капотом автомобиля располагался двигатель с рабочим объёмом 2,1 литра мощностью 55 л.с. Максимальная скорость седана с таким мотором ограничивалась 90 км/ч. Силовой агрегат работал в связке с трехступенчатой механической коробкой передач и двухступенчатой раздаткой с передаточными числами 1,15/2,78.

М72 отличалась роскошным внутренним убранством. Комфортные диваны, обтянутые шерстяной тканью, мягкая обивка салона пастельных тонов, радиоприемник и многое другой. Весь вид портили два дополнительных рычага трансмиссии. Удивительно, но с таким интерьером новая "легковушка" оказалась для сельского жителя слишком роскошной и не практичной. К слову, впервые в СССР был применён омыватель ветрового стекла.

Конечно, иностранные аналоги у М72 были. К примеру, американский Willys Jeep Station Wagon и французский Renault Colorale.

Кстати, параллельно ГАЗ-М72 разрабатывался бюджетный полноприводник с индексом -М73. Седан Москвич-402 советские инженеры превратили в пикап длиной 3430 мм. У Москвича также заимствовали двигатель и коробку. К сожалению, ГАЗ-М73 не удалось поставить на конвейер из-за дефицита производственных мощностей завода.

Примечательно, что обе модели по проходимости не уступали ГАЗ-69 и во время испытаний поразили своими характеристиками. М72 и М73 преодолевали любые преграды - вспаханный чернозём, раскисшие просёлки, тракторные колеи.

Полноприводная М72 официально имела только буквенно-цифровой индекс и никогда не называлась "Победа". Модель формально продавали всем желающим в сельском хозяйстве. Ещё она предназначалась для эксплуатации в армии. За три года завод смог собрать всего 4677 машин. Неудивительно, что М72 и тем более М73 неизвестны современнику.

Вторым полноприводным автомобилем с несущим кузовом стал Москвич-410. Модель была построена в 1957 году на базе стандартного Москвича-402. При создании машины повышенной проходимости с полным приводом инженеры МЗМА использовали наработки по вышеописанным "газовским" проектам.

Кузов Москвича-410 получил усиление, улучшенную герметизацию, изменённое основание и более мощную подмоторную раму, а также передние брызговики и другие модернизированные узлы и агрегаты.

Комфортабельный легковой кузов оснащался серьезным шасси с оригинальными ведущими мостами, рессорной подвеской, рычажными амортизаторами, понижающей передачей. Привод на все колеса осуществлялся за счёт раздаточной коробки и дополнительных карданных валов. Рулевой механизм применялся от ГАЗ-М20. Клиренс под днищем составлял 430 мм.

На Москвич-410 ставили 1,3-литровый двигатель мощностью 35 л.с. Максимальная скорость ограничивалась 85 км/ч. Седан с повышенными тяговыми качествами и "злой" резиной легко перемещался по тяжёлым дорожным условиям. Автомобиль без проблем преодолевал как песчаные участки, так и участки заболоченной местности.

В 1958 году завод создал модернизированный Москвич-410 с приставкой Н. Москвич-410Н обладал более усиленным кузовом, двумя ведущими мостами, зависимой подвеской всех колес, новым верхнеклапанным мотором на базе двигателя Москвича-407.

Четырёхдверный кузов оказался недостаточно жёстким, машина также отличалась плохой управляемостью на высоких скоростях, а при боковых кренах появлялся риск опрокидывания. В тот же год МЗМА освоил выпуск аналогичной полноприводной модели, но уже с кузовом универсал на основе Москвича-423. Пятидверка с индексом -411 оснащалась 45-сильным агрегатом, который значительно улучшил эксплуатационные характеристики.

Модели повышенной проходимости предназначались преимущественно для сельских жителей. Транспортные средства оказались удачными и актуальными. Однако в 1961 году завод отказался от выпуска полноприводных Москвичей из-за нехватки производственных мощностей в связи с наращиванием экспортной программы Москвича-407. Всего с 1957 года по 1961 год с конвейера предприятия сошло 11 890 полноприводных версий, включая модернизированный седан 410Н и универсал 411.

Остаётся добавить, что к частникам "вседорожные" модели ГАЗа и Москвича попадали редко, в мизерных количествах. В масштабах страны этого было недостаточно. Мечта о личном автомобиле повышенной проходимости для рядовых советских граждан так и осталась мечтой до 21 века.