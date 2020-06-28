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28.06.2020 21:33
Рубрика: Власть

Форум, игры, биатлон

Свыше 25 тысяч образцов вооружения и техники покажут на форуме "Армия-2020"
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8193)
Прошедшие по всей стране военные парады, подготовка к предстоящему международному военно-техническому форуму "Армия-2020", итоги и планы боевой учебы, а также голосование военнослужащих на референдуме по внесению поправок в Конституцию - эти четыре темы обсудили военачальники в конце прошлой недели на коллегии министерства обороны России.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в парадах по всей России приняли участие почти 60 тысяч человек. "24 июня в городах-героях и ещё 19 российских городах прошли военные парады и торжественные мероприятия с участием военнослужащих в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В них приняли участие 58,5 тысяч человек", - отметил глава военного ведомства.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Сергей Шойгу также рассказал, что в парадах были задействованы 1 994 единицы боевой техники, а также 444 самолёта и вертолёта. Кроме того, зрители увидели парадные расчёты 13 зарубежных стран, а в качестве почётных гостей в Москву прибыли главы 10 государств и 16 оборонных ведомств. "Кроме того, торжественные мероприятия прошли в 420 населённых пунктах, в том числе в сирийском Хмеймиме. В них было задействовано около 80 тысяч человек, 1 711 единиц техники, 52 воздушных судна", - сказал министр.

Затем речь зашла еще об одном массовом мероприятии по линии военных, которое пройдет в условиях коронавируса. Более 1 тысячи отечественных и иностранных компаний представят свыше 25 тысяч экспонатов вооружения и военной техники на международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Он пройдет с 23 по 29 августа в военно-патриотическом парке "Патриот" на аэродроме Кубинка, полигонах Алабино и Ашулук, а также в военных округах.

По словам Сергея Шойгу, в этом году форум пройдет в новом формате. Впервые одновременно с форумом состоится открытие Армейских международных игр, а на полигоне Алабино параллельно будет дан старт командам "Танкового биатлона".

В настоящее время почти полмиллиона 440 тысяч российских военнослужащих уже участвуют в отборочных состязаниях Армейских международных игр - 2020. Это число, к слову, в 8 раз больше, чем в прошлом году.

В 7 раз, правда, не за год, а за 8 лет выросло и число проводимых учений и других учебно-боевых мероприятий в войсках. "Интенсивность мероприятий боевой учебы с 2012 года выросла более чем в семь раз. Индивидуальные показатели боевой подготовки, установленные для военнослужащих, достигнуты", - отметил глава Минобороны на коллегии в пятницу.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Военно-технический форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа

По словам министра, с декабря 2019 года проведено порядка 1 100 тактических учений, включая межвидовые и двусторонние. При этом стаж практического вождения механиков-водителей бронетанковой техники повысился на 28 процентов в зимнем периоде обучения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, водителей - на 8 процентов. В Военно-Морском флоте наплаванность экипажей кораблей и подводных лодок составила более семи тысяч суток",- заявил министр.

На коллегии было также озвучено, что почти 158 тысяч военных уже досрочно проголосовали по поправкам в Конституцию РФ. "С 12 июня к досрочному голосованию приступили военнослужащие, которые несут боевую службу вдали от дома. На сегодняшний день их количество составляет 157 736 человек", - отметил в пятницу министр.

По словам главы военного ведомства, обеспечено участие в голосовании около 2,5 млн военнослужащих, членов их семей, лиц гражданского персонала и ветеранов вооруженных сил. Шойгу также обратил внимание должностных лиц на "необходимость строгого соблюдения всего комплекса противоэпидемических мер, с тем, чтобы исключить любые риски для здоровья голосующих".

В парадах были задействованы 1994 единицы боевой техники, а также 444 самолета и вертолета

В субботу участие в референдуме принял и сам Сергей Шойгу. Он проголосовал на участке для голосования в Подмосковье.

"Конституция 1993 года, по которой мы сегодня живем, принималась в очень непростой исторический период. За эти годы многое изменилось и внутри нашей страны, и вокруг нее. Поэтому поправки, которые вынесены на голосование, безусловно, серьезны, актуальны и своевременны", - сказал министр.

Он отметил, что большая часть поправок в Конституцию РФ социально ориентирована и направлена на дальнейшее устойчивое экономическое развитие страны, повышение благосостояния и защиты прав граждан. "Но не менее важными являются те, которые конституционно закрепляют защиту суверенитета и территориальную целостность нашего государства, историческую правду и память о защитниках Отечества", - подчеркнул глава военного ведомства.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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По его словам, поправки о защите исторической памяти надо было принять уже давно. "Я об этом говорил и 10, и 15 лет назад. И предлагали разные законы. Вы знаете о том, что в законах многих стран эта поправка предусмотрена, это касается и европейских стран", - пояснил министр.

Он назвал очень важной поправку о территориальной целостности и незыблемости российских границ. "Конечно, в условиях, когда практически завершена такая огромная работа по демаркации наших границ, определении нашей территории, она, конечно, важна", - подчеркнул глава Минобороны, добавив в заключение, что каждый гражданин обязан прийти в эти дни на участки для голосования и сказать свое слово.

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