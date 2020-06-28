"Умное" дорожное полотно, "умные" пешеходные переходы, "умные" светофоры - в нескольких городах России до конца лета проходят тестирование эти и еще несколько интеллектуальных систем управления дорожным движением.

Основная цель - создать условия для безопасного движения. Так, например, "умный" пешеходный переход световым миганием сопровождает пешеходов в темное время суток, чтобы водитель мог издалека заметить человека и снизить скорость. Система "зеленая волна" сама определяет оптимальный режим работы сигналов светофора и позволяет избегать пробок. Также тестируются системы информирования водителей об аварийно-опасных участках, управления грузовыми перевозками и другие.

В их работе используется цифровая платформа "Автодата", куда в будущем будут собираться данные со всех автомобилей. Информация о скорости, состоянии транспортных средств, погодных условиях и так далее позволит системе принимать решения о работе светофоров, давать советы водителям об оптимальной манере вождения, предупреждать об опасностях на дороге, рассказал "РГ" Ярослав Федосеев, пресс-секретарь ГЛОНАСС, официальный представитель национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

Согласно национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" интеллектуальные системы управления дорогами появятся к 2024 году в 56 регионах. На реализацию программы выделено 42 млрд рублей (по 8,4 млрд рублей ежегодно), сообщили в Росавтодоре. Всего в программе примут участие 64 городские агломерации с населением свыше 300 тысяч человек.

"К сервисам для водителей относятся системы автомобильной информации и связи, а также динамические дорожные указатели и табло, информирующие водителя о погодных условиях, загруженности дорог, и т.д. Интеллектуальные транспортные системы для пассажиров - это терминалы, собирающие и оперативно передающие на интерактивные экраны информацию о движении общественного транспорта", - пояснили в пресс-службе минтранса.

В ближайшие годы на дорогах должны заработать интеллектуальные системы, контролирующие движение беспилотных транспортных средств. На автодорогах появятся энергосберегающие технологии освещения дорог, будут установлены камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

В минтрансе отметили, что наиболее развитые компоненты "умных дорог" уже внедрены в Москве и Санкт-Петербурге, как в городах с наибольшим автомобильным трафиком. Здесь работают видеокамеры телеобзора, детекторы мониторинга условий дорожного движения, табло отображения информации, комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД, контролируемые парковочные места.

Сама концепция "умных дорог" еще разрабатывается. Ее до конца года представит подведомственное минтрансу ФАУ "РОСДОРНИИ", рассказали "РГ" в пресс-службе министерства.

Проект

Mercedes и Nvidia разрабатывают новую вычислительную платформу для автомобилей. По замыслу конструкторов, она будет поддерживать все самые современные технологии: начиная от самостоятельной парковки и заканчивая автопилотом третьего уровня. Всего существует шесть уровней беспилотников: на "нулевом" уровне автоматизация полностью отсутствует, максимум, что может быть установлено в таком автомобиле, - это антиблокировочная система и круиз-контроль. На первом уровне возможен контроль руления или торможения, но не обоих параметров сразу. На втором уровне система может контролировать и руление, и торможение на определенных условиях, например шоссе. Третий уровень включает в себя второй, но у водителя есть больше времени на принятие решений и взятие управления на себе. Настоящий же автопилот начинается с уровня четыре - он может работать только в определенных условиях. Полный автопилот без ограничений относится к пятому уровню.

В основу автомобильного суперкомпьютера ляжет платформа Nvidia Drive с однокристальной платформой Orin на базе вычислительной архитектуры Ampere и программным обеспечением, созданным для автоматизированного вождения. Альянс пошел по пути Tesla - новые функции в беспилотник можно будет добавить путем обновления "прошивки".

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объясняет, что американская компания давно работает с различными автопроизводителями и автомобильная тематика им близка: "Автопилоты, которые создают в Nvidia, ничем не уступают другим компаниям, поэтому в этой гонке они имеют очень неплохие конкурентные возможности". По мнению Муртазина, в ближайшие месяцы мы увидим анонсы сотрудничества и с другими автогигантами.

По мнению Муртазина, разработанный Nvidia автопилот будет применяться не только Mercedes, но и другими автопроизводителями: "В ближайшие месяцы мы увидим анонсы сотудничества и с другими автогигантами, - прогнозирует он. - Автопилот - это вещь, которая будет многими в разных конфигурациях, а у Nvidia в этой области очень большие наработки, поэтому их будут использовать многие автопроизводители в той или иной степени. С кем-то это будет полное сотрудничество, когда Nvidia берет на себя весь спектр задач, с другими отдельные системы, которые используются в компьютерном зрении".

Автомобильный журналист и блогер Павел Блюденов полагает, что у сотрудничества Mercedes и Nvidia огромные перспективы: "Обе компании уже давно вовлечены в этот процесс, а благодаря кооперации наверняка смогут усилить работу в создании автопилота, - говорит он. - Другой вопрос в том, что все существующие системы автопилотирования - закрытые и секретные разработки, сложно понять настоящую расстановку сил на рынке. У многих компаний уже есть серьезные успехи в автопилотах, но мы их пока не видим, так как пока не решены юридические нюансы, компании просто не светят свои результаты на публику".

Автоэксперт Игорь Асанов считает, что американская ИТ-корпорация продвинулась в создании беспилотника куда сильнее, чем немецкий автогигант: "Несмотря на то, что в некоторых ситуациях машины уже могут брать на себя управление, опыт автоконцернов по разработке беспилотников значительно отстает от ИТ-компаний, поэтому им требуется помощь при создании таких машин".

Подготовил Иван Черноусов