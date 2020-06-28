В Глазго снова произошло нападение с применением ножа

В центре Глазго в воскресенье днем произошел второй за три дня инцидент с применением холодного оружия. Это случилось на улице Аргайл, которая была оцеплена, также были перекрыты соседние улицы, сообщает издание Glasgow Times.

Полиция прибыла на место происшествия в 12:10 по местному времени после того, как в службу спасения поступил звонок с сообщением о молодом человеке, лежащем на улице в крови. Свидетель сообщил, что пострадавший вышел из местной гостиницы и был ранен ударом ножа неизвестным, который скрылся с места преступления. По словам очевидца, на улице были слышны "громкие крики".

Полиция охарактеризовала инцидент как "целенаправленное нападение". В городском управлении уточнили, что инцидент не представляет "угрозы для широкой общественности". Пять полицейских машин, машины скорой помощь и реаниматологи прибыли на место происшествия, сообщает Glasgow Live .

Инцидент произошел через два дня после того, как шесть человек, включая полицейского и двух подростков, получили ножевые ранения в результате атаки, устроенной мигрантом в гостинице в центре Глазго. В ней проживали просители убежища, в основном из африканских стран. В субботу стало известно имя нападавшего - это выходец из Судана, 28-летний Бадреддин Абадлла Адам. Он был застрелен прибывшими на место трагедии спецназовцами.

Соседи охарактеризовали его как неуравновешенного человека, который в последнее время стал вести себя неадекватно. При этом персоналу отеля ранее сообщали о проблемах с психическим здоровьем у мигранта, устроившего резню. По данным ВВС, всего в гостинице Park Inn, где развернулась драма, проживало около 100 лиц, ищущих убежища. Они были размещены в ней на период пандемии коронавируса.

Как сообщает Guardian, в начале режима изоляции около 380 беженцев и лиц, ищущих убежища, были переведены из помещений, где проживали, в шесть отелей в центре Глазго. Один человек, который назвал себя Сираджем, сказал, что нападавший сказал ему в четверг вечером, что он рассматривает возможность нападения на других постояльцев. Он сказал: "Все здесь, в отеле, против меня". Сирадж предупредил персонал на стойке регистрации об этом разговоре в четверг вечером, однако служащие отеля предпочли не обращаться в полицию, а позвонили в фирму, которая занималась расселением беженцев.

В ответ на ухудшающуюся криминальную ситуацию в Глазго за последние несколько недель, полиция Шотландии издала приказ, позволяющий офицерам останавливать и обыскивать любого человека или автомобиль в городе.