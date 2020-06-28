Венская опера завершила десятилетие Доминика Мейера

Венская государственная опера попрощалась субботу с Домиником Мейером - директором, возглавлявшим театр на протяжении десяти сезонов. На следующей неделе он отправится в Милан, чтобы готовить к открытию театр La Scala, который станет теперь его новым делом.

Но минувшие дни стали днями больших эмоций в Вене. Закрытый 12 марта из-за пандемии коронавируса "Дом на Рингштрассе", как называют в австрийской столице свой оперный театр, частично открылся снова в июне, когда в театре стали проходить концерты солистов, под фортепиано, для разрешенной правительством аудитории из 100 человек. А 27 июня сезон, а вместе с ним и десятилетие Мейера, завершились концертом уже с оркестром, впервые собравшимся вместе, чтобы выступить с молодыми солистами, которым Мейер открыл путь на прославленную сцену. Большинство из них также покидают теперь театр: новая дирекция во главе с Богданом Рошчичем, которая приходит к руководству театром, сильно уменьшила и радикально обновила ансамбль солистов, учредив параллельно молодежную программу.

При Мейере такой официальной программы в театре не было, но директор постоянно искал молодые таланты - по его признанию, он слушал от 800 до 900 молодых певцов в год на различных конкурсах и прослушиваниях. Так на венскую сцену пришли и яркие молодые российские певцы. Несколько сезонов в труппе Венской оперы работала Аида Гарифуллина. До самого недавнего времени здесь пела сопрано Мария Назарова. В прощальном концерте участвовали Маргарита Грицкова и Валерия Савинская. В одном из предыдущих концертов в июне, целиком посвященном славянской музыке, пел тенор Павел Колгатин. А рядом с ними - молодые артисты из Украины, Молдавии, Италии, Израиля, Турции, Венгрии, США, Эфиопии, Китая, Кореи и... Австрии. Лишь в субботнем гала-концерте были заняты 35 солистов, и это далеко не все, кому Мейер дал мощный профессиональный старт.

"Мы могли бы устроить концерт со звездами. Но мы решили сделать концерт с моими детьми", выступая с благодарственной речью после концерта, когда ему и коммерческому директору Томасу Платцеру, который также уходит из театра, вручили дипломы и кольца почетных членов Венской оперы.

В первом отделении прозвучали арии и ансамбли из опер Моцарта. А во втором - фрагменты из опер Доницетти, Россини, Вагнера, Хумпердинка и Верди. Произведениями Моцарта и немецких композиторов дирижировал Адам Фишер, а итальянским и французским репертуаром - Марко Армильято. Особенно радостно для всех участников этого вечера, как и открытой генеральной репетиции накануне, было снова увидеть и услышать оркестр в полном составе - от "докоронавирусных времен" его отличали лишь чуть шире расставленные стулья и то, что дирижер и концертмейстер приветствовали друг друга касанием локтей вместо традиционного рукопожатия.

Но недостаток полноты и чувства локтя в зале, конечно, ощущались. При шахматной рассадке в партере, через два места на ряду, эти "лишние" два сиденья просто убраны. В ложах бельэтажа - по одному человеку. Остальные ярусы - пусты. Такой немногочисленной публике сложно устроить овацию. Но слушатели старались. И в финале концерта, трансляция которого будет доступна на сайте на протяжении 72 часов с субботнего вечера, публика встала, приветствуя и артистов, и главного героя вечера - Доминика Мейера.

Благодаря сотрудников театра, Мейер сказал: "Они работают здесь, потому что любят этот дом". Конечно, он говорил и о себе. Любовь к музыке, к артистам, к театру, безусловно, отличала этого директора, - и это отмечают все, невзирая на критику тех или иных аспектов его руководства. В интервью для специального альбома, посвященного десятилетию его директорства, Мейер охарактеризовал работу директора театра как работу "садовника, отца семейства, дипломата, психолога, медсестры и опекуна". "Я искал места в детских садах для детей артистов и помогал с получением гражданства - все это относится к работе", говорит уходящий директор.

На прощальном приеме для журналистов, который проходил на условиях без цитирования, представителям прессы вручили объемистые отчеты о работе дирекции за минувшее десятилетие - со статистикой посещений и продаж, хроникой проведенных спектаклей. Так, за минувшее десятилетие на основной сцене прошли 110 опер 47 композиторов, вышли 53 оперные премьеры, в том числе две мировые, 32 балетные премьеры и 10 новых детских опер на специальной детской сцене. К своим заслугам уходящая дирекция относит строительство репетиционной сцены, реставрацию исторических помещений театра, организацию системы интернет-трансляций и установку в зале индивидуальных планшетов с субтитрами на восьми языках. И расширение репертуара, с одной стороны, в область барокко, а с другой стороны - в сферу современной оперы. Безусловно, вырос уровень балетной труппы под руководством также уходящего директора билета Мануэля Легри. Разумеется, была и критика: часто компромиссная оперная режиссура не удовлетворяла ни любителей традиционных постановок, ни сторонников театрального авангарда.

Что из этого наследия переживет десятилетие Мейера - большой вопрос. Новый директор театра Богдан Рошчич объявил о радикальном обновлении основного репертуара - только на будущий сезон заявлено 10 премьер, большая часть которых - переносы на венскую сцену известных радикальных постановок, прошедших за минувшие десятилетия по многим ведущим сценам мира. Сменяется все руководство театра, набран по существу новый ансамбль. По существу взят курс на отрицание "эры Мейера". Впервые с 2014 года в театре появится и главный дирижер - им станет Филипп Йордан. Если опять не вмешается коронавирус, то осенью мы увидим новую Венскую оперу.

Но пока, в финале субботнего гала-концерта, воздав хвалу Мейру в отсутствие на сцене кого бы то ни было из действующих членов правительства Австрии, бывший президент страны Хайнц Фишер пожелал новой команде "таких же успехов", как и то, чего добилась уходящая команда. И в этом пожелании можно было услышать не только форму вежливости, но и двусмысленный намек.