Власти штата Вашингтон остановят снятие карантинных ограничений

Штат Вашингтон приостановил переход к последнему этапу отмены санитарных ограничений, вызванных распространением коронавируса. Об этом сообщил губернатор Джей Инсли. По его словам рост числа заболевших не дает пока возможности полностью открыть экономику региона.

"Из 39 округов штата восемь были готовы перейти к четвертой фазе снятия ограничений. Ситуация меняется, дальнейшие решения будут приняты на основе поступающих данных. А пока следует носить маски в общественных местах и придерживаться безопасной дистанции", - цитирует губернатора ТАСС.

Антирекорды по количеству случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки были зафиксированы в штатах Флорида, Аризона и Невада. Новая волна инфекции уже заставила перенести запланированные на предстоящую неделю предвыборные мероприятия с участием вице-президента Майкла Пенса, сообщил CNN.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику, в США выявлено 2 миллиона 501 тысяча 244 случая заражения коронавирусом.