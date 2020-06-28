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28.06.2020 01:31
Рубрика: В мире

Власти штата Вашингтон остановят снятие карантинных ограничений

Штат Вашингтон приостановил переход к последнему этапу отмены санитарных ограничений, вызванных распространением коронавируса. Об этом сообщил губернатор Джей Инсли. По его словам рост числа заболевших не дает пока возможности полностью открыть экономику региона.

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"Из 39 округов штата восемь были готовы перейти к четвертой фазе снятия ограничений. Ситуация меняется, дальнейшие решения будут приняты на основе поступающих данных. А пока следует носить маски в общественных местах и придерживаться безопасной дистанции", - цитирует губернатора ТАСС.

Антирекорды по количеству случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки были зафиксированы в штатах Флорида, Аризона и Невада. Новая волна инфекции уже заставила перенести запланированные на предстоящую неделю предвыборные мероприятия с участием вице-президента Майкла Пенса, сообщил CNN.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику, в США выявлено 2 миллиона 501 тысяча 244 случая заражения коронавирусом.

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