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28.06.2020 09:59
Рубрика: Общество

За какими подарками чаще всего обращаются победители "Миллиона призов"

Текст: Максим Милославский

Организаторы программы "Миллион призов" назвали самые востребованные компании-партнеры, где победители предпочитают выбирать подарки. В лидерах - столичный метрополитен (пополнение "Тройки"), магазины "Дикси" и "Детский мир", а также сеть аптек "Столички". Там уже потратили свои баллы более половины обратившихся за подарками победителей.

Опыт Москвы по наблюдению за голосованием оценили эксперты из 15 стран

Тем временем победителями очередного розыгрыша стали 146 666 человек. Всего прошло уже три розыгрыша 791 186 выигрышных кодов. Для участников голосования в общей сложности подготовлено два миллиона призов номиналом от одной до четырех тысяч баллов (один балл равен одному рублю). Победители могут обменять их на бонусы и скидки от торговых сетей, кафе и ресторанов, а также на поощрения от города. А с 29 июня можно будет перечислить свой выигрыш на благотворительность.

Присоединиться к программе могут москвичи, проголосовавшие по поправкам в Конституцию РФ. На участках им выдадут сертификаты с уникальным номером. Его нужно отправить в СМС-сообщении на номер 7377. Те, кто выбрал электронное голосование, автоматически получат сообщение с кодом на номер телефона, указанный в личном кабинете.

Победителям, выбранным методом случайного отбора, приходит СМС с кодом. Его нужно активировать на странице программы "Миллион призов" до 26 июля. Розыгрыши будут проходить ежедневно в 22:00 до 1 июля включительно. Последний запланирован на 14:00 2 июля. Баллы можно обменять на призы с 26 июня по 31 декабря.

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