За редкую "Волгу" попросили 1,5 млн рублей

В Барнауле выставили на продажу редкую "Волгу". За ГАЗ-3111 с внушительным пробегом в 217 339 километров просят 1,5 млн рублей. Как отмечается в объявлении на сайте auto.ru, высокая стоимость седана обусловлена полной реставрацией, которая закончилась только в этом году. По словам продавца, автомобиль находится в идеальном состоянии, он полностью исправен.

Под капотом "Волги" установлен оригинальный бензиновый атмосферник 2.5 отдачей 136 л.с. (198 Нм). Вместе с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач.

Первые экземпляры ГАЗ-3111 сошли с конвейера в декабре 1999 года, но мелкосерийное производство "товарных" машин удалось организовать только через полгода. Всего было выпущено 425 экземпляров. Автомобилю помешала высокая цена, которая в то время составляла 16-18 тысяч долларов.

Фото: www.auto.ru

Кстати, год назад в Новосибирске продавали ГАЗ-3111 2001 года выпуска. Тогда за автомобиль с двигателем Toyota 3RZ-FE объемом 2,7 литра (146 л.с.) и "автоматом" просили 699 000 рублей.

Производство автомобилей "Волга" началось в 1956 году с модели ГАЗ-21 и продолжалось до 2009 года, когда с конвейера сошел последний седан ГАЗ-31105.

Фото: www.auto.ru