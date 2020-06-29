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29.06.2020 17:09
Рубрика: Digital

Хайтек как лучше

Большинство сотрудников ИТ-компаний вернутся обратно в офисы
Текст: Иван Черноусов
Число сотрудников ИТ-компаний, перешедших на удаленную работу, увеличилось почти в шесть раз, следует из обзора аналитического агентства TAdviser. Раньше дистанционно могли работать только 11% сотрудников, а после начала ограничений в среднем до 60% сотрудников опрошенных организаций перешли на удаленную работу. Однако большинство все равно вернутся в офисы максимум в следующем году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ряд ИТ-компаний перевели на "домашний офис" практически 100% штата (в первую очередь - в индустрии телекоммуникаций). В связи с эпидемией в марте-апреле некоторые компании внепланово организовали закупку дополнительных ноутбуков. Более трети опрошенных планируют увеличить вложения в модернизацию компьютеров в 2020-2021годах, 47% из них считают, что она поможет увеличить производительность труда.

Фото: STEFAN WERMUTH / AFP
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"Пандемия коронавируса стала аномальным драйвером роста продаж для стагнирующего рынка компьютеров. В пике перехода на удаленку продажи ноутбуков росли на 70%, и таких показателей в России не было уже очень давно (последний сопоставимый пик мы наблюдали в 2014 году из-за курсовой волатильности). Даже если не случится второй вирусной волны, среднегодовой эффект ускорения продаж все равно будет долгосрочным, пускай и в меньших масштабах (прирост 10-20% вполне реален, что сильно лучше любых прогнозов до коронавируса)", - говорит Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-Tech.Mail.ru.

Одной из проблем удаленки респонденты назвали обеспечение компьютерной безопасности компаний. Так считают почти четверть опрошенных. Евгений Лифшиц, член совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи полагает, что удаленная работа кратно умножает риски, связанные с безопасностью данных: "Если сотрудник поймает компьютерный вирус, соответственно, высока вероятность заражения корпоративной документации и серверов, например, шифровальщиком, и гарантировать, что этого не произойдет на удаленке, нельзя. Также невозможно проконтролировать и недобросовестного сотрудника, который сольет корпоративные данные в даркнет", - заключил он.

По прогнозам Zoom Executive Search & Leadership Consulting, всего 20% российских работодателей планируют оставить сотрудников на удаленной работе как минимум до конца года. Каждая пятая компания сегодня планирует оставить своих сотрудников на удаленной работе или перейти на формат работы без закрепленных за конкретным человеком мест в офисе до конца 2020 года.

Одной из проблем удаленной работы стало обеспечение компьютерной безопасности компаний

Однако представители ИТ-компаний сомневаются в том, что хайтек-индустрия останется на удаленной работе и после завершения пандемии: "Что касается перспектив сохранения удаленной работы после эпидемии, то я бы не стал давать амбициозных прогнозов, - говорит Николай Добровольский, старший вице-президент Parallels. - Наш опыт показал, что людям не хватает социальных контактов. Наиболее реалистичной опцией выглядит частичная удаленная работа, чередуя дни в офисе и удаленно из дома. Постоянное нахождение дома влияет на некоторых сотрудников отрицательно".

Digital Технологии Пандемия коронавируса COVID-19

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