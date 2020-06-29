Цена бензина АИ-95 на бирже обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки Аи-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник достигла 57,7 тысячи рублей за тонну. По сравнению с данными предыдущих торгов, это на 0,5% выше.

В результате стоимость бензина обновила рекорд, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Цена бензина марки Аи-95 в Европейской части страны на торгах 29 июня выросла на 0,4% до 58,17 тысячи рублей за тонну. В Москве стоимость этого топлива выросла до 59,83 тысячи рублей за тонну, в Санкт-Петербурге - до 60,34 тысячи рублей за тонну (+0,02%).

Цена на бензин марки АИ-95 в июне несколько раз превышала рекорд конца мая 2018 года, когда цена составляла 56,08 тысячи рублей за тонну.

При этом, цена дизельного топлива по сравнению с данными прошлых торгов на 0,14% - до 48,53 тысячи рублей за тонну.

На СПбМТСБ реализуется не более 20% от общего производства бензина в России.