Число смертей от COVID-19 в мире превысило 500 тысяч

Число людей в мире, которые умерли от коронавируса COVID-19, составило почти 502 тысячи - такие данные приводит университет Джонса Хопкинса. Число заразившихся превышает 10 млн. Из них вылечились от коронавируса 5 млн человек.

Россия по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции занимает третье место в мире, уступая лишь США и Бразилии, но по смертности показывает лучшие результаты по сравнению даже со странами с наиболее развитой системой здравоохранения.

В России за прошедшие сутки зафиксирован 6719 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 641156. Умерли за последние сутки 93 человека, общее число летальных исходов - 9166. Выздоровели 4343 человек, за все время - 403 430.

Страны, в которых больше всего летальных случаев