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Рубрика: Общество

Число смертей от COVID-19 в мире превысило 500 тысяч

Текст: Ирина Невинная

Число людей в мире, которые умерли от коронавируса COVID-19, составило почти 502 тысячи - такие данные приводит университет Джонса Хопкинса. Число заразившихся превышает 10 млн. Из них вылечились от коронавируса 5 млн человек.

Фото: ТАСС/ youtube.com
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Россия по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции занимает третье место в мире, уступая лишь США и Бразилии, но по смертности показывает лучшие результаты по сравнению даже со странами с наиболее развитой системой здравоохранения.

В России за прошедшие сутки зафиксирован 6719 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 641156. Умерли за последние сутки 93 человека, общее число летальных исходов - 9166. Выздоровели 4343 человек, за все время - 403 430.

Страны, в которых больше всего летальных случаев
  • США (125 747),
  • Бразилия (57 070),
  • Великобритания (43 634),
  • Италия (34 738),
  • Франция (29 781).
Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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