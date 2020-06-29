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29.06.2020 01:25
Рубрика: Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч

От осложнений, вызванных новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире скончались 500 тысяч 108 человек. Свежие данные обнародовал Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает ситуацию с распространением COVID-19.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Отмечается, что больше всего жертв - в США (более 125 тысяч). На втором месте - Бразилия (более 57 тысяч), замыкает тройку Великобритания (более 43 тысяч). Согласно последним данным, коронавирус выявлен у 10 миллионов человек. Максимальное количество инфицированных - в США (2 539 544).

Отметим, что 26 июня в Соединенных штатах выявили рекордное количество заразившихся новым коронавирусом - 40 тысяч 870 человек. Наиболее тяжелая ситуация - в Аризоне, Техасе, Флориде и Калифорнии.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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