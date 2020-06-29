Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 29 июня по 5 июля

О том, что 3 июля на видеосервисе Start выходит сериал "Текст. Реальность", "РГ" писала отдельно. Напомним, что на том же сервисе каждую неделю - новые серии проекта "Надежда" с Викторией Исаковой в главной роли, ресурс Premier нас радует хулиганскими "Окаянными днями" Семена Слепакова, на Okko продолжаются сериалы "Последствия" "Любовь в нерабочие недели", на КиноПоиске HD - "Водоворот". Все это - проекты отечественного производства - как видно, есть из чего выбрать. Но что предлагает "в ответ" телевидение?

Коллекция "Фабрики звезд"

К 25-летию Первого канала в эфир выходит программа "Фабрика звезд. Лучшее". Это - юбилейный выпуск музыкального реалити - памятные выступления разных сезонов: "Фабрика", Ирина Тонева и Павел Артемьев, "Корни", Юлия Савичева, Полина Гагарина, Елена Темникова, Юлия Михальчик, "Тутси", Никита Малинин, Ирина Дубцова, Стас Пьеха, Тимати, Наталья Подольская, Виктория Дайнеко, Юлианна Караулова, Зара, "Челси", Дмитрий Колдун, Марк Тишман и других. Юрий Аксюта, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала: "Это коллекция знаменитых эпизодов из истории "Фабрики звезд" - российской версии одного из самых культовых телеформатов в мире. Премьера "Фабрики" в 2002 произвела эффект разорвавшейся бомбы, на проекте в разные годы работали сильнейшие музыкальные продюсеры, а выпускники "Фабрики" - которых зритель увидит еще совсем юными - стали настоящими звездами".

Первый канал, 3 июля, 21:30

Фото: Предоставлено Первым каналом

Будущее озера Байкал

Премьера документального фильма "Байкал. Новый ковчег" - на Первом канале, созданном при поддержке Русского Географического общества. Для съемок была снаряжена экспедиция, организованная Лимнологическим Институтом Сибирского отделения РАН совместно с Первым каналом. Съемочная группа вместе с учеными исследовала акваторию Байкала, побывала в нескольких заповедниках, обследовала километры побережья, участвовала в волонтерской акции по уборке мусора. За 15 дней экспедиции группа объехала 12 пунктов в окрестностях Байкала, а также несколько точек в акватории озера. Для наиболее полного исследования состояния озера применялись наземные, подводные, воздушные и даже космические съемки. В результате удалось получить важные сведения о состоянии озерной экосистемы. В ходе съемок в Байкальском, Забайкальском и Баргузинском заповедниках удалось получить редкие кадры животных, птиц и рыбы в естественной среде обитания, узнать о ряде проблем, стоящих перед природоохранными органами.

Первый канал, 1 июля, 10:20

Искусство танца

Лидия Вележева, Михаил Ефремов, Алексей Серебряков, Мария Порошина, Нина Усатова и Сергей Шакуров - эти и другие актеры снялись в сериале "Березка" о легендарном танцевальном ансамбле, повтор которого состоится на телеканале "Россия1". События в фильме разворачиваются в середине 80-х годов. В центре истории - судьбы трех танцовщиц "Березки". Провинциалка Варя живет в глубокой бедности с больным отцом. Она учится в швейном ПТУ. Однажды, увидев по телевизору выступление "Березки", девушка "заболевает" танцами. Накопив денег, девушка отправляется в столицу, чтобы попасть в ансамбль. Варю готовы взять, но только… уборщицей. Постепенно худрук ансамбля Надежда Светлова понимает, что полы у нее моет настоящий самородок. Лена - девушка из богатой профессорской семьи. Красавица Эдита выросла девушка в глухом хуторе в Эстонии.... Каждой из них предстоит проложить свою дорогу к большой сцене. Тем временем, ансамбль переживает тяжелые времена.

"Россия 1" , 29 июня, 21:20

Талант Клары Лучко

1 июля исполнилось бы 95 лет одной из самых красивых актрис российского кино - Кларе Лучко. Ею восхищались Пабло Пикассо и Фернан Леже, но сама Клара Степановна к славе всегда относилась шутя, была убеждена: талант - единственное, что стоит воспринимать всерьез. Ежедневно ей приходили сотни писем с предложениями руки и сердца. На вопрос, как удаётся сохранить красоту, Клара Лучко отвечала: "Нужно много работать, не завидовать и не желать никому зла". Прославила Лучко роль казачки Даши Шелест в фильме "Кубанские казаки". Зрители любят ее роли в таких картинах, как "Ларец Марии Медичи", "Мы, нижеподписавшиеся", "Ференц Лист" и других. К 95-летию со дня рождения Клары Лучко смотрите на телеканале "Россия К" - художественный фильм "Цыган", с 29 июня по 2 июля в 21:20 и в повторе с 29 июня по 2 июля в 08:20, и программу "Линия жизни", 1 июня в 20:30.

"Россия К", 29 июня по 2 июля, 21:20

Театр и кино Александра Балуева

Наверное, каждый начинающий актер был бы счастлив сыграть хотя бы десятую часть его ролей, испытать хотя бы десятую часть популярности, которая выпала на его долю. Со стороны кажется, что у него все сложилось. А что об это думает сам Александр Балуев? Артист расскажет об этом ведущей Татьяне Устиновой в программе "Мой герой" на канале "ТВ Центр". В фильмах и сериалах он обычно играет мужественных, сильных, уверенных в себе героев. Кажется, он и в жизни такой. Однако, Балуев о себе другого мнения, о чем и говорит. С кино у Балуева поначалу не складывалось: после того, как он окончил Школу-студию МХАТ, ходил на пробы, но ни одну не прошел. И однажды известный режиссер сказал, что с таким носом, да еще и с таким ртом снимать его точно не будут. Актер поверил и на целых десять лет о кино забыл, посвятив себя театру. И все-таки на большие экраны он попал. Снимался много и часто. И даже в Голливуде успел поработать - Александра можно увидеть в фильмах "Миротворец", "Столкновение с бездной". Почему же голливудские огни оказались для Балуева не столь заманчивыми? Из-за чего он не любит мюзиклы, но при этом уже несколько лет ставит музыкальные спектакли? Каким был его провал на сцене? Чего он боится? Об этом и многом другом - в программе. Также о коллеге расскажут актеры Лидия Вележева, Валерий Яременко, Глеб Матвейчук и режиссер Юрий Грымов.

"ТВ Центр" , 3 июля, 13:40.

Застолье с итальянцем

Гастрономическое путешествие Джона Уоррена длиной в восемь лет подошло к концу: неугомонный британец, который был бессменным ведущим программы "Поедем, поедим!", передаёт эстафету и гастрономическую карту мира своему коллеге, темпераментному итальянцу Федерико Арнальди: уже в новом сезоне римлянин отравится в увлекательное путешествие по уголкам нашей планеты, чтобы зрители смогли узнать традиционные рецепты народов мира и увидеть мир глазами итальянца. Напомним, что "Поедем, поедим!" - кулинарно-познавательный проект, который выходит с 2012 года. За это время команда проекта вместе с телезрителями преодолела десятки тысяч километров, а Джон Уоррен объехал более 60 стран, побывав в Кении, Перу, Арктике, Танзании, Индонезии, Вьетнаме и всей Европе, а также посетил 82 региона России - а это около 150 городов. В 2019 году к Джону Уоррену присоединился Федерико Арнальди - итальянский актёр, музыкант и повар, который стал поочерёдно с Джоном рассказывать телезрителям о самых необычных рецептах и культурных особенностях народов мира. За это время, влюблённый в Россию, кулинарию и путешествия итальянец уже успел выяснить, как закаляется сибирский характер, чем согреваются люди в минус 40, а также прочувствовать на себе, что такое настоящая русская зима. Что ждёт Федерико Арнальди дальше - смотрите в новых выпусках программы.

НТВ, 5 июля, 14:00

Федерико Арнальди. Фото: Предоставлено НТВ

Правовой документ

Премьера канала "365 дней ТВ" - документальный фильм "История Великой хартии вольностей". "Великая хартия вольностей" или "Magna Carta" - один из старейших правовых документов мира, частично действующих по сегодняшний день. На его основе развивались идеи равенства людей перед законом. Как возникла Великая хартия вольностей и какое наследие оно оставила? Документ был составлен в 1215 году и состоял из требований английской знати к королю Иоанну Безземельному. Хартия ограничивала права короля, а также регулировала множество государственных вопросов6 налогообложение, наследственное право, английскую церковь, судоустройство, феодальные повинности и другие области. Данный документальный цикл расскажет о стране, которая создала Великую хартию и распространила ее идеалы по всему миру - о средневековой Англии.

"365 дней ТВ", с 1 июля, 20.00

Будни "летающей тарелки"

День НЛО - на телеканале HDL. Люди сотни лет изучают Вселенную, выводят на орбиты ракеты и спутники, отправляют в многолетние полеты к далеким планетам сложные космические аппараты. Но есть в тайной космической тьме то, что так и осталось загадкой - Неопознанные Летающие Объекты. Всемирный день НЛО телеканал HDLотметит специальной тематической сеткой. Весь день в эфире канала программы, рассматривающие данную проблему с научной точки зрения: "В поисках... Пришельцев", "В поисках... НЛО", "Космический фронт. Сигналы из космоса", "Космический фронт. Жизнь за пределами Земли", "Живая Вселенная. Контакт". Интервью очевидцев, участников космических программ, ученых. На канале тщательно собрали для зрителей все, что поможет подобраться ближе к разгадке НЛО.

HDL, 2 июля, весь день

"По домам" с футболистами

Культовая передача MTV "По домам" возвращается на телеэкраны в специальной серии программ, где зрители окажутся в гостях у игроков сильнейших футбольных лиг мира. В выпусках приняли участие полузащитник сборной Англии и клуба Manchester United Джесси Лингард, его одноклубник Андреас Перейра и центральный защитник Арсенала Давид Луис. Полузащитник дортмундской Боруссии Аксель Витсель хорошо знаком не только поклонникам Бундеслиги, но и фанатам питерского "Зенита", за который этот игрок выступал до 2016 года. Для ценителей женского футбола - одна из героинь - лучшая футболистка 2017 года по версии ФИФА Лике Мартенс. Звезды мирового футбола пригласят зрителей в свой дом и расскажут, как они поддерживают себя в игровой форме, чем питаются и как проводят время дома на самоизоляции. Съемки шоу проводились в режиме видеоконференции под руководством работающей удаленно режиссерской команды.

MTV Россия, 4-5 июля, 18:05

Благотворительный концерт Global Citizen

30 июня в эфире телеканала MTV Россия состоится благотворительный концерт "Global Goal: Объединимся ради будущего", на котором артисты Coldplay, Джастин Бибер, Шакира, Майли Сайрус, Дженнифер Хадсон, Quavo, Usher, Chloe x Halle, Christine and the Queens, J Balvin и Yemi Alade выступят в поддержку тех, кого пандемия затронула больше всего. Ведущим мероприятия станет актер Дуэйн Джонсон. На сцену также выйдут Дэвид Бэкхам, Шарлиз Терон, Хью Джекман, Николай Костер-Вальдау, Сальма Хайек, Билли Портер, Оливия Колман, Керри Вашингтон, Кен Джонг, Диана Крюгер, Крис Рок и другие талантливые артисты. Концерт посвящен ученым, работникам здравоохранения, активистам и организациям, которые занимаются разработкой и обеспечением доступности тестирования, лечения и вакцинации от COVID-19. Этим музыкальным событием артисты хотят выразить благодарность тем, кто борется с вирусом, а также вдохновить мировых лидеров на восстановление экономики и нормальной жизни в сообществах, наиболее сильно пострадавших от пандемии.

MTV Россия, 30 июня, 19:05

На дачу - к звездам

На национальном музыкальном телеканале "МУЗ-ТВ" в PRO-новостях звезды шоу-бизнеса каждый день делятся сокровенными тайнами, но теперь артисты впустили съемочные группы в загородные дома и показали, как проводят лето. Специально для зрителей телеканал запустил серию репортажей "Звездные дачи" - приоткрывая тайну домов популярных артистов. Съемочная команда "МУЗ-ТВ" отправилась в гости к Наргиз, Jony, Тиме Белорусских, Анатолию Цою, Любови Успенской, Карине Кросс и другим, чтобы рассказать, как проводят летний отдыха селебрити. Специальные репортажи - каждый день в PRO-новостях. Корреспонденты телеканала также заглянули на дачу к парням - Jony, Эльману, Гафуру и Andro - исполнителям хитов Комета, Х.О. и других песен. Брутальные ребята на даче жарят шашлыки, играют в футбол, репетируют колыбельные для малышки Мариэль - дочери продюсера Эльмана, ну и, конечно, записывают новые треки.