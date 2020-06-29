Дитрих: Международное железнодорожное сообщение может открыться в этом году

Международное пассажирское железнодорожное сообщение может открыться в этом году, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.

"В этом году", - ответил он на вопрос журналистов, передает ТАСС. Глава Минтранса также отметил, что возобновление сообщения обсуждается с Финляндией.

По словам министра, важно синхронизировать требования по безопасности. При этом сначала нужно быть уверенным, что все необходимые меры предпринимаются внутри страны.

Ранее в РЖД сообщили, что восстанавливается курсирование пассажирских поездов в Калининград через территорию Беларуси и Литвы.