Добывающая сланцевую нефть компания Chesapeake обанкротилась в США

Один из пионеров сланцевой отрасли США объявил о банкротстве. Не смогла удержаться на плаву компания Chesapeake Energy. Она заключила соглашение с кредиторами, а также направила в суд заявку на получение защиты для облегчения комплексной реструктуризации баланса. Речь идет о задолженности в семь миллиардов долларов, пишет РИА Новости. Контроль над компанией может перейти к одному из основных кредиторов.

Ранее международное энергетическое агентство сделало прогноз, что затраты на добычу сланцевой нефти в США в этом году сократятся на 50 процентов. Главная причина - распространение коронавируса SARS-CoV-2 и, как следствие, падение цен на энергоносители.

Напомним, в начале апреля в США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания Whiting Petroleum. Ее акции подешевели на 45 процентов.