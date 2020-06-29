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Рубрика: Digital

Эксперты объяснили пользу отключения геолокации на смартфоне

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В чем польза ограничений функции определения местоположения владельца телефона? Об этом рассказал эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

Фото: iStock
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"Мобильные приложения постоянно обмениваются данными о рекламных предпочтениях владельца телефона на основании разных источников. И определение местоположения - один из них. Еще одна польза - увеличение времени работы смартфона", - цитируют эксперта "Известия".

При этом полностью отключать геолокацию Владимир Гриценко не рекомендует, напоминая, что алгоритмы приложения, собирающие информацию о месте пребывания, работают только в некоторые промежутки времени при использовании службы в фоновом режиме.

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