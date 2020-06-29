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Рубрика: В мире

Маршалы против вандалов

Грозит ли реальный срок разрушителям монументов в США
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(8194)
Президент США Дональд Трамп в попытке остановить вышедшую из-под контроля местных властей кампанию по сносу "неполиткорректных" американских памятников перешел от слов к делу. Вышедший из-под пера Трампа указ декларирует, что за атаками на статуи по всей территории США стоят "анархисты и леворадикальные экстремисты". Документ обязывает генпрокурора и Министерство юстиции США "сделать приоритетом" расследование таких инцидентов, а также создать специальную группу "по противодействию антиправительственному экстремизму". Как сообщил телеканал Fox News, в нее войдут сотрудники прокуратуры и ФБР, которые будут делиться информацией с полицией о радикалах, а также прививать правоохранителям на местах навыки борьбы с ними.
Фото: kinopoisk.ru
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Заложенными в документ оказались и экономические рычаги воздействия на сложившуюся вокруг воплощенного в бронзе и камне спорного исторического наследия США беспрецедентную ситуацию. Отныне те американские штаты и округа, в которых органы власти допустят осквернение монументов в общественных местах, лишатся федерального финансирования. Грантов из бюджета не дождется и местная полиция в случае неспособности защитить памятники от вандалов.

Указ Трампа содержит ссылки на угрозу христианским памятникам

Комментаторы отмечают противоречивый характер указа Трампа. С одной стороны, его карательная часть повторяет Закон о сохранении монументов ветеранам, принятый конгрессом США еще в 2003 году и наказывающий разрушителей памятников тем же уголовным сроком до 10 лет тюрьмы. То есть законодательная база для бескомпромиссной борьбы с вандалами в США уже имеется, и дублировать ее вовсе не нужно. С другой, вновь подписанный указ содержит ссылки на "угрозу христианским памятникам" и уже поэтому имеет явный избирательный подтекст: переизбрание Трампа поддерживают большинство ведущих консервативных религиозных организаций США. Телеканал CNN сообщает о скором введении Белым домом (под окнами которого разъяренная толпа едва не снесла статую бывшему президенту Эндрю Джексону) дополнительных мер по защите монументов. Среди них ожидается прикрепление к наиболее важным из них сотрудников Службы федеральных маршалов - специализированного подразделения Минюста США.

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