Грозит ли реальный срок разрушителям монументов в США

Заложенными в документ оказались и экономические рычаги воздействия на сложившуюся вокруг воплощенного в бронзе и камне спорного исторического наследия США беспрецедентную ситуацию. Отныне те американские штаты и округа, в которых органы власти допустят осквернение монументов в общественных местах, лишатся федерального финансирования. Грантов из бюджета не дождется и местная полиция в случае неспособности защитить памятники от вандалов.

Указ Трампа содержит ссылки на угрозу христианским памятникам

Комментаторы отмечают противоречивый характер указа Трампа. С одной стороны, его карательная часть повторяет Закон о сохранении монументов ветеранам, принятый конгрессом США еще в 2003 году и наказывающий разрушителей памятников тем же уголовным сроком до 10 лет тюрьмы. То есть законодательная база для бескомпромиссной борьбы с вандалами в США уже имеется, и дублировать ее вовсе не нужно. С другой, вновь подписанный указ содержит ссылки на "угрозу христианским памятникам" и уже поэтому имеет явный избирательный подтекст: переизбрание Трампа поддерживают большинство ведущих консервативных религиозных организаций США. Телеканал CNN сообщает о скором введении Белым домом (под окнами которого разъяренная толпа едва не снесла статую бывшему президенту Эндрю Джексону) дополнительных мер по защите монументов. Среди них ожидается прикрепление к наиболее важным из них сотрудников Службы федеральных маршалов - специализированного подразделения Минюста США.