Хидэо Кодзиму из-за нового рюкзака перепутали с курьером Яндекс.Еды

Фото: Скриншот Twitter
Знаменитый геймдизайнер Хидэо Кодзима похвастался в личном Twitter-аккаунте новым рюкзаком, который ему, судя по всему, любезно предоставила компания CD Projekt RED.
June 29, 2020
Внешнее рюкзак выполнен в стилистике недавно представленной студией игры Cyberpunk 2077.
Но, как это часто бывает, у интернета нашлось альтернативное мнение.
Среди русскоязычной аудитории известного разработчика называют Гением и очень любят, поэтому неудивительно, что среди ответов на твит быстро появилось несколько фотографий, на которых подчеркивается его сходство с курьерами службы доставки "Яндекс.Еда".
wake up samurai, we have sushi to deliver pic.twitter.com/rFYNxGZ0lx— bellend developer (@Voidy_) June 29, 2020
Кто-то должен это сделать pic.twitter.com/TU81Vc0mtP— Анчик❌ (@ellylantry) June 29, 2020
June 29, 2020