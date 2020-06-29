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Хидэо Кодзиму из-за нового рюкзака перепутали с курьером Яндекс.Еды

Текст:   Богдан Бобров
29.06.2020,  
15:18
Фото: Скриншот Twitter Фото: Скриншот Twitter
Фото: Скриншот Twitter

Знаменитый геймдизайнер Хидэо Кодзима похвастался в личном Twitter-аккаунте новым рюкзаком, который ему, судя по всему, любезно предоставила компания CD Projekt RED.

Внешнее рюкзак выполнен в стилистике недавно представленной студией игры Cyberpunk 2077.

Но, как это часто бывает, у интернета нашлось альтернативное мнение.

Среди русскоязычной аудитории известного разработчика называют Гением и очень любят, поэтому неудивительно, что среди ответов на твит быстро появилось несколько фотографий, на которых подчеркивается его сходство с курьерами службы доставки "Яндекс.Еда".

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