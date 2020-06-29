Указ губернатора Иркутской области от 29 июня 2020 года № 189-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях реализации Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 402, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. В соответствии с пунктом 21 Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 402, установить срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части необходимости соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше, а также с учетом пункта 7 настоящего указа:

с 15 июня 2020 года по 28 июня 2020 года;

с 29 июня 2020 года по 12 июля 2020 года.";

2) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. На территории Иркутской области нахождение несовершеннолетних лиц вне места проживания (пребывания) в период с 07.00 часов до 21.00 часа должно осуществляться в сопровождении совершеннолетних граждан, а с 21.00 часа до 07.00 часов местного времени - должно осуществляться только в сопровождении родителей (иных законных представителей)

несовершеннолетних лиц.";

пункт 6 признать утратившим силу;

пункт 10 признать утратившим силу;

подпункты 8, 9 пункта 18 признать утратившими силу;

подпункт 20 пункта 20 изложить в следующей редакции:

"20) создать условия для самоизоляции работников 65 лет и старше с оформлением листков нетрудоспособности, при наличии возможности обеспечить перевод работников, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, на дистанционную работу или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.";

пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. За нарушение требований, введенных в связи с коронавирусной инфекцией, к находящимся на территории Иркутской области лицам (гражданам; должностным лицам; лицам, осуществляющим деятельность без образования юридического лица; юридическим лицам) применяются меры ответственности в соответствии с действующим законодательством.";

приложение 1 признать утратившим силу.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3 Действие подпункта 1 пункта 1 настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев







