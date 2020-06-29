Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
29.06.2020 08:00
Рубрика: Легковые авто

Kia остановила продажи Seltos в России из-за конструктивного дефекта

Текст: Константин Руссов

В России приостановлены продажи одной из самых продаваемых моделей марки - кроссовера Seltos. Об этом сообщает "Kia Seltos клуб Россия" со ссылкой на письмо, разосланное компанией дилерам.

Запрет на продажу автомобилей в комплектациях Classic, Comfort, Luxe и Style действует с 11 июня. Уточняется, что дилерам запрещено в том числе выдавать уже оплаченные Kia Seltos клиентам.

Фото: www.quto.ru
Стало известно, каким будет новый Kia Sorento для России

Официальная причина неизвестна. По неофициальной версии, Kia Seltos в указанных комплектациях имеют проблему отсутствия блокировки руля при выключении зажигания. Один из участников Клуба сообщил, что в сентябре Kia объявит отзывную кампанию, в ближайшее время начнётся рассылка дилерам комплектов, необходимых для ремонта.

Купить Seltos в комплектациях Prestige, Premium и Premium+ по-прежнему можно, так как на этих автомобилях установлена система запуска двигателя с кнопки.

Дилеры ожидают, что запрет на продажу машин во всех комплектациях будет снят в июле.

Продажи Kia Seltos в России стартовали весной 2020 года. Цена на автомобиль в базовой комплектации стоит 1 129 900 рублей. Кроссовер доступен с бензиновыми "атмосферниками" мощностью 121, 123 и 149 л.с., а также с турбированным 177-сильным 1.6 T-GDI. Последний сагрегатирован с 7-ступенчатым "роботом", мотор на 149 л.с. комплектуется вариатором, а для остальных положены МКП или "автомат" - на выбор.

#Kia