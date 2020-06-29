Kia остановила продажи Seltos в России из-за конструктивного дефекта

В России приостановлены продажи одной из самых продаваемых моделей марки - кроссовера Seltos. Об этом сообщает "Kia Seltos клуб Россия" со ссылкой на письмо, разосланное компанией дилерам.

Запрет на продажу автомобилей в комплектациях Classic, Comfort, Luxe и Style действует с 11 июня. Уточняется, что дилерам запрещено в том числе выдавать уже оплаченные Kia Seltos клиентам.

Официальная причина неизвестна. По неофициальной версии, Kia Seltos в указанных комплектациях имеют проблему отсутствия блокировки руля при выключении зажигания. Один из участников Клуба сообщил, что в сентябре Kia объявит отзывную кампанию, в ближайшее время начнётся рассылка дилерам комплектов, необходимых для ремонта.

Купить Seltos в комплектациях Prestige, Premium и Premium+ по-прежнему можно, так как на этих автомобилях установлена система запуска двигателя с кнопки.

Дилеры ожидают, что запрет на продажу машин во всех комплектациях будет снят в июле.

Продажи Kia Seltos в России стартовали весной 2020 года. Цена на автомобиль в базовой комплектации стоит 1 129 900 рублей. Кроссовер доступен с бензиновыми "атмосферниками" мощностью 121, 123 и 149 л.с., а также с турбированным 177-сильным 1.6 T-GDI. Последний сагрегатирован с 7-ступенчатым "роботом", мотор на 149 л.с. комплектуется вариатором, а для остальных положены МКП или "автомат" - на выбор.