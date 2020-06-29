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Рубрика: Власть

Кремль: Публикация экзит-полов не повлияет на результат голосования

Текст: Кира Латухина

На тех, кто еще не проголосовал по поправкам к Конституции, публикация экзит-полов до завершения голосования не повлияет, считают в Кремле.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин будет голосовать по поправкам к Конституции лично

"Здесь главное уполномоченное ведомство - ЦИК, и поэтому заключение ЦИК - основополагающее. Мнение Кремля вряд ли здесь применимо. И единственное, что нужно здесь учитывать, что речь не идет о конкурентном голосовании - это не выборы", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Поэтому здесь можно солидаризироваться с точкой зрения ЦИК, пояснил он.

На вопрос, может ли такая публикация оказать давление на тех, кто еще не проголосовал, Песков ответил отрицательно. "Наверняка это может способствовать повышению информированности населения, хотя она и так, по имеющимся данным, находится весьма на высоком уровне", - заметил представитель Кремля.

Напомним, что данные экзит-пола ВЦИОМ показали, что "за" поправки в Основной закон с 25 по 28 июня проголосовали 76 процентов респондентов, пришедших на избирательные участки и согласившихся рассказать о своем выборе. В опросах на выходе с 800 участков в 25 регионах приняли участие 163 тысяч 124 человека, при этом на вопрос ответили 70,6 процента, остальные отказались.

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