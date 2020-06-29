Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня

Днем в понедельник курс евро на Московской бирже ускорил рост и преодолел отметку в 79 рублей впервые с 16 июня.

Вырос и курс доллара - впервые с 15 июня он составил 70,24 рубля, что на 44,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 54,94 копейки - до 74,19 рубля.

Причина валютного скачка прежняя - опасения инвесторов новой волны роста заболеваемости коронавирусом в США и других странах мира - число жертв COVID-19 на планете превысило 500 тысяч человек, у более 10 млн человек обнаружено заболевание, сообщает университет Джонса Хопкинса. По числу заражений лидируют США - здесь 2 542 675 подтвержденных случаев заболевания. На втором месте - Бразилия с 1 313 667 случаями COVID-19 и 57 070 смертями.

Однако инвесторов волнуют не медицинские показатели, а прогнозы нового падения экономической активности, в первую очередь - удешевления нефти. А стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:35 по Москве в понедельник упала на 2,05% - до $40,18 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились на 1,95% - до $37,74 за баррель.