В череде июньских дней трогательным и незабываемым событием для слобожан и жителей всей Кировской области стало открытие мемориала, увековечившего в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне память о бойцах 311-й стрелковой Двинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Она была сформирована в Слободском и дошла до Берлина, став самым крупным и самым прославленным воинским соединением, начавшим свой путь в регионе.

Мемориал в Слободском - благодарность всем, кто ратным подвигом ковал победу в борьбе с фашизмом. Фото: Елена Александрова

На мемориальное торжество собрались уважаемые люди: губернатор Кировской области Игорь Васильев, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, депутат Госдумы Рахим Азимов, председатель совета директоров компании "УРАЛХИМ" Дмитрий Мазепин, Герой России, председатель комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев, Герой России, председатель комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев, ветераны и представители поискового движения региона.

Что предшествовало событию. Местные жители и городская организация ветеранов провели поисково-исследовательские работы. Их результаты легли в основу заявки на участие в грантовом конкурсе "Память сердца", инициированном депутатом Госдумы Рахимом Азимовым. Сегодня в рамках конкурса реализуются 43 патриотические инициативы. Слобожане победили в конкурсе, а затем при активном содействии парламентария укрупнили собственный проект, расширив его до создания целого мемориала. Поэтому вполне закономерно, что на открытии памятника прозвучали слова благодарности депутату от детей и внуков воинов 311-й дивизии.

Фото: Елена Александрова

- В ходе поисков мы дополнили поток исторической памяти, узнав много нового о героях дивизии, которые стали для нас как родные. Наши идеи помог осуществить депутат Госдумы Рахим Азимов, который, кстати, на протяжении многих лет активно поддерживает развитие Кировской области. Спасибо ему. Наши мечты воплотились в жизнь! Этот успех стал возможен благодаря объединению усилий граждан, общественных организаций и государственной власти, - поделилась своими мыслями Ольга Онохина, внучка фронтового фотографа Даниила Онохина, который прошагал с 311-й дивизией всю войну и сделал порядка 20 тысяч снимков. К юбилею Победы издан его фотоальбом "От Кирова до Берлина".

Фото: Елена Александрова

На бетонном барельефе, установленном на гранитном постаменте, - лица воинов, призванных в первые дни войны на передовую, медсестры. На памятных плитах - боевой путь дивизии.

В составе дивизии на протяжении войны воевали почти 200 тысяч человек

- Этот мемориал - благодарность всем, кто ратным подвигом ковал победу в борьбе с фашизмом, и символ для будущих поколений, напоминание им о цене, которую мы заплатили в той страшной войне, - сказал депутат Госдумы Рахим Азимов. - Дивизия интернациональная, в ее составе на протяжении войны воевали почти 200 тысяч человек. Это героические люди, многие из которых дошли до Берлина. Наш долг - сохранить о них память.

Рядом с барельефом, по инициативе депутата, при финансовой поддержке компании "УРАЛХИМ" и предпринимателей Республики Татарстан установили бронзовые бюсты двух командиров - Героев Советского Союза Бориса Владимирова и Заки Хабибуллина. Надо отметить, что компания "УРАЛХИМ" на постоянной основе участвует в реализации проектов и программ по сохранению исторической памяти о героях Великой Отечественной войны.

Фото: Елена Александрова

- В компании работают порядка 40 тысяч человек. Мы заинтересованы в молодых образованных людях, за которыми будущее нашей страны. Поэтому и вкладываем силы и средства в поддержку таких социально значимых проектов, которые напоминают современному поколению о великой истории России. Мы должны отдать дань памяти павшим и еще раз сказать спасибо бойцам Красной армии, которые победили фашизм, - отметил Дмитрий Мазепин, председатель совета директоров АО "ОХК "УРАЛХИМ".

Под звуки метронома прошла минута молчания. В мемориал заложили капсулы с землей с мест захоронений бойцов дивизии под Чудовым, Киришами и Волховым, где они приняли тяжелые бои в первые месяцы войны.

- Сейчас это место, где потомки могут поклониться праху воинов, - сказала, тронутая до слез, председатель Слободской районной организации ветеранов Наталья Черных.

Вместе с установкой мемориала благоустроили и сквер: выложили брусчаткой аллеи, посадили растения.

- Здесь было почти что болото: сыро, неухоженно. А стало красиво! Сам мемориал впечатляет - душевно получилось. Большое дело сделали. Я и дочь привел сюда, пусть знает историю. Это наша память! - поделился впечатлениями слобожанин Александр Кудрявцев.