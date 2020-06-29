Милиция Беларуси выставила на продажу патрульный универсал Chrysler

МВД Беларуси списало и выставило на продажу интересный автомобиль из своего парка - патрульный универсал Chrysler 300 Touring. Объявление размещено на сайте Белспецконтракта - это унитарное предприятие, через которое в республике продается все снятое с баланса госимущество.

Из описания лота следует, что автомобиль произведен в 2006 году по спецзаказу белорусской милиции. Пробег составляет 267 000 км, степень износа машины оценена в 80%.

Выгрузка по VIN-номеру свидетельствует, что под капотом автомобиля стоит 5,7-литровый бензиновый V8 HEMI (340 л.с.), агрегатированный с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Выходит, что это одна из топ-модификаций Chrysler 300, дороже была только версия SRT-8 с мотором 6.1.

Универсал выпущен на заводе Magna-Steyr в Австрии, где производились все "трехсотки" для европейского рынка. Машина изначально изготовлена в спецификации для СНГ (Russia Country Code).

Фото: www.bsk.by

Из старых публикаций в белорусской прессе можно узнать, что таких Chrysler 300C Touring в автопарке МВД республики было всего несколько штук и в основном они использовались для эскорта кортежей высших должностных лиц. Их часто задействовали в том числе в сопровождении президента республики Александра Лукашенко.

Цена Chrysler составляет 16 000 белорусских рублей, в пересчете на российские это примерно 472 000.

Сотрудник Белспецконтракта рассказал, что машина продается без аукциона: пришел-купил. Отметим, что с ввозом такой машины в РФ могут возникнуть проблемы - из-за отсутствия ЭРА-ГЛОНАСС и экологического класса ниже уровня Евро-5.

Кроме того, придется уплачивать утилизационные сборы и пошлины, несмотря на то, что РБ входит в Таможенный союз (беспошлинный ввоз для машин из Белоруссии возможен только в том случае, если она была растаможена в этой стране после 2010 года).

Первые Chrysler 300 Touring списали из автопарка МВД Беларуси еще в начале 2018 года. Предлагаемый сейчас автомобиль - вероятно, один из последних эксплуатировавшихся в милиции соседней страны.