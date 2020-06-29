В мире
29.06.2020 13:11
Текст: Юрий Сизов

Минск и Лондон обсудили взаимодействие в миротворческой деятельности

Вопросы взаимодействия в сфере миротворческой деятельности стали центральной темой телефонного разговора, который состоялся между начальником генерального штаба ВС Беларуси генерал-майором Александром Вольфовичем и его британским коллегой генералом Ником Картером, информирует Министерство обороны РБ.

Фото: Илья Максимов/РГ
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Главы штабов двух государств, говорится в сообщении, в ходе диалога, который состоялся по инициативе британской стороны, обсудили также текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества. О конкретных решениях и мероприятиях ведомство сообщит, как только они будут спланированы и утверждены.

Во время беседы Александр Вольфович поблагодарил британскую сторону за помощь в борьбе с COVID-19, оказанную 432-му главному военному клиническому медицинскому центру Вооруженных Сил РБ.

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