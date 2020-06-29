На фестивале "Большой экран" покажут фильмы Дарьи Жук и Александра Котта

Сеть кинотеатров "Мираж Синема" и продюсерский центр "Potential" объявили список фильмов, вошедших в конкурсную программу онлайн-фестиваля российского кино "Большой экран".

В программу смотра вошли 7 полнометражных и 15 короткометражных фильмов, среди которых фильмы "Фея" Анны Меликя, "Инсайт" режиссера Александра Котта, который снял фильм о легендарной "Брестской крепости", сопротивление которой продолжалось более месяца, возглавляемое командирами Петром Гавриловым, военным комиссаром 84-го стрелкового полка Ефимов Фоминых и начальником 9-й погранзаставы Андреем Кижеватовым.

В конкурсную короткометражную программу фестиваля вошел фильм белоруски Дарьи Жук The Real American, что переводится как реальная американка. Бойкая Дарья Жук за свой полнометражный фильм "Хрусталь" была номинирована на премию "Оскар" от Беларуси в прошлом году.

Фестиваль пройдет с 29 июня по 4 июля в онлайн-формате на платформе Potentia. В конкурсе принимают участие авторские и независимые фильмы российского производства, а также фильмы СНГ молодых и начинающих режиссеров, снятые в период с 2015 по 2020 годы и не выходившие в широкий прокат.

Главным призом фестиваля станет прокат фильмов-победителей в сети кинотеатров "Мираж Синема" с рекламной поддержкой.