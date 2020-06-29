Налоговый вычет получили более 760 тысяч самозанятых

Налоговый вычет в размере одного МРОТ предоставлен более 760 тысячам самозанятых граждан на сумму более 9,2 миллиардов рублей. Он будет начислен и тем, кто зарегистрируется в этом статусе до конца года, подчеркнул министр финансов Антон Силуанов на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

"Вычет предоставляется автоматически, и, что важно отметить, в течение текущего года этот вычет уменьшает в полном объеме суммы начисленного налога, суммы задолженности по пене и другим видам задолженности", - обратил внимание глава Минфина.

Сегодня самозанятыми ежедневно регистрируются более двух тысяч человек. С июля их количество начнет прирастать еще больше, поскольку по инициативе президента расширяется география применения специального налогового режима. "Он будет распространен на все регионы нашей страны, а минимальный возраст граждан, которые могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, будет снижен с 18 до 16 лет", - напомнил председатель правительства.