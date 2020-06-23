Режимом для самозанятых смогут воспользоваться все россияне с 16 лет

«РГ» представляет
проект «Социальный банк вопросов по COVID-19»

Здесь вы можете задать вопросы на любую тему, связанную с новой коронавирусной инфекцией, мерами поддержки населения, медиков и бизнеса.

Вам ответят ведущие специалисты Минздрава, Минэкономразвития, ЦБ, Роспотребнадзора, Пенсионного фонда России, Фонда обязательного медицинского страхования и других ведомств.

Задать вопрос
Новости проекта
Новую выплату на детей назначат в беззаявительном порядке 18:30
Путин заявил о выделении регионам помощи на борьбу с последствиями пандемии 18:18
Семьи, где родители потеряли работу, продолжат получать выплаты на ребенка 18:05
Путин предложил продлить до 15 сентября выплаты соцработникам 17:46
Краснодарские курорты вновь открылись для российских туристов 21.06.2020
Банк России снизит ставку по кредитам для поддержки МСП 19.06.2020
Пособия и выплаты в период пандемии получили 25 млн детей 19.06.2020
В поездах дальнего следования возобновили работу вагоны-рестораны 18.06.2020
Факторинг и краудфандинг: как бизнесу восстановиться после пандемии 16.06.2020
Пособия и выплаты будут назначать без справок 13.06.2020
В России увеличили пособие по безработице 11.06.2020
В Совфеде поддержали предложение включить ЖКХ в число пострадавших отраслей 11.06.2020
В Москве запускают масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов" 11.06.2020
Путин указал включить в план по развитию экономики поддержку IT-отрасли 10.06.2020
Мишустин заявил о новых мерах по поддержке безработных 08.06.2020
Мишустин объявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона 08.06.2020
Определены некоммерческие организации, которые получат господдержку 07.06.2020
Внесены поправки об ипотечных каникулах для самозанятых и ИП 04.06.2020
Потерявшим работу родителям выделят средства на уход за первенцем 04.06.2020
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма 03.06.2020
АвтоВАЗ предоставил работникам здравоохранения скидку на все модели Lada 02.06.2020
Производителям и продавцам подакцизных товаров предоставят господдержку 02.06.2020
Мишустин назвал три этапа плана по восстановлению экономики 02.06.2020
В Минтруде сообщили о новых мерах поддержки безработных 02.06.2020
Совфед одобрил закон о двукратном увеличении пособия семьям с детьми 02.06.2020
Минтруд: Выплаты по 10 тыс. рублей перечислены уже на 15 млн детей 01.06.2020
Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым 29.05.2020
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет 29.05.2020
Власти Москвы рассказали о правилах использования велопроката 29.05.2020
"Аэрофлот" объявил о введении антикоронавирусных мер для пассажиров 29.05.2020
Путин объявил новый комплекс мер поддержки занятости 27.05.2020
Власти Москвы приняли решение о поддержке еще ряда отраслей 26.05.2020
Мораторий на пени за ЖКУ может быть отменен с июня 26.05.2020
В Приморье приступили к снятию ограничений из-за COVID-19 26.05.2020
Как карантинные меры сказались на бизнесе в Подмосковье 26.05.2020
В Москве работают 88 из 131 МФЦ 25.05.2020
Летом в детсадах будут работать дежурные группы 22.05.2020
Принят закон о налоговых мерах поддержки граждан и бизнеса 22.05.2020
Пособия по уходу за детьми увеличены вдвое 22.05.2020
Материальная выгода от кредитных каникул не будет облагаться налогом 21.05.2020
С 25 мая начинает работать горячая линия по летнему детскому отдыху 21.05.2020
В ГИБДД Москвы рассказали, как будут работать после снятия ограничений 20.05.2020
Правительство продлило электронные больничные работающим пенсионерам до 29 мая 18.05.2020
Разработаны образцы документов для оформления отсрочки по аренде 17.05.2020
Министр труда рассказал, как получить выплату на детей от 3 до 7 лет 06.05.2020
Роспотребнадзор объяснил, как получить отсрочку платежей по кредиту 04.05.2020
Начались выплаты медикам за работу в условиях коронавируса 29.04.2020
Набиуллина назвала причины отказа в "кредитных каникулах" 24.04.2020
Экономика
23.06.2020 18:10
Текст: Татьяна Замахина

Режимом для самозанятых смогут воспользоваться все россияне с 16 лет

Президент РФ Владимир Путин предложил дать всем регионам право с 1 июля вводить налоговый режим для самозанятых. Причем россияне смогут получать этот статус с 16 лет. Об этом глава государства заявил в телеобращении.

- Нужно предоставить больше свободы, возможностей предпринимателям, в том числе начинающим, - призвал Путин.

Он рассказал, что менее чем за полгода число самозанятых в России выросло в 2,5 раза - с трехсот до семисот тысяч человек. В период пандемии коронавируса, напомнил президент, им были предоставлены особые меры поддержки. В полном объеме вернули налог на профессиональный доход за прошлый год, а для его уплаты в текущем году разрешили использовать так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ - 12 тысяч 130 рублей.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Президент предложил расширить условия льготной ипотеки

Однако пока специальный режим для самозанятых вводился в отдельных регионах в порядке эксперимента. "И этот эксперимент, как мы видим, успешный", - признал Путин. Поэтому, считает он, на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить такие режимы. "А значит, люди смогут официально и спокойно работать", - объяснил президент.

- Также считаю - и об этом мы не раз говорили с молодыми предпринимателями, - нужно дать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет, - добавил глава государства. - По расчетам, этим правом смогут воспользоваться около трех миллионов наших граждан.

Фото: iStock
К докризисным показателям торговые центры вернутся через год

При этом такие начинающие предприниматели, по его словам, также получат дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога.

Напомним, что самозанятые в рамках специального налогового режима при помощи приложения "Мой налог" избавились от лишнего "общения" с налоговиками. Они платят всего 4% с полученного дохода, если работают с гражданами, и 6% - если с компаниями.

Видео: RT

Специальный проект rg.ru

© 1998-2020  ФГБУ «Редакция «Российской газеты»