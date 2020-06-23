Режимом для самозанятых смогут воспользоваться все россияне с 16 лет

- Нужно предоставить больше свободы, возможностей предпринимателям, в том числе начинающим, - призвал Путин.

Он рассказал, что менее чем за полгода число самозанятых в России выросло в 2,5 раза - с трехсот до семисот тысяч человек. В период пандемии коронавируса, напомнил президент, им были предоставлены особые меры поддержки. В полном объеме вернули налог на профессиональный доход за прошлый год, а для его уплаты в текущем году разрешили использовать так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ - 12 тысяч 130 рублей.

Однако пока специальный режим для самозанятых вводился в отдельных регионах в порядке эксперимента. "И этот эксперимент, как мы видим, успешный", - признал Путин. Поэтому, считает он, на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить такие режимы. "А значит, люди смогут официально и спокойно работать", - объяснил президент.

- Также считаю - и об этом мы не раз говорили с молодыми предпринимателями, - нужно дать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет, - добавил глава государства. - По расчетам, этим правом смогут воспользоваться около трех миллионов наших граждан.

При этом такие начинающие предприниматели, по его словам, также получат дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога.

Напомним, что самозанятые в рамках специального налогового режима при помощи приложения "Мой налог" избавились от лишнего "общения" с налоговиками. Они платят всего 4% с полученного дохода, если работают с гражданами, и 6% - если с компаниями.

Видео: RT