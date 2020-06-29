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29.06.2020 17:30
Рубрика: Российский автопром

Новая Lada Vesta: какой она может быть

Текст: Валерий Карташов
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Lada Vesta - одна из перспективных моделей LADA, поэтому АвтоВАЗ периодически обновляет это семейство. Незначительные изменения в конструкции завод представил в конце 2019 года, однако фанаты ждут появления полноценного рестайлинга или Lada Vesta FL (FaceLift). Сайт Лада.Онлайн совместно с дизайнером Иваном Десятниченко @desive_art представили, каким может быть обновленное семейство. На АвтоВАЗе не раскрывают подробности, касаемые внешности новой Весты. По сведениям источников на заводе, «живых» машин в дизайн центре завода замечено не было, то есть модель существует только в 3D. Недавно СМИ стало известно, что Lada Vesta FL проектируются по Light-варианту, с минимальным вмешательством в конструкцию внешних панелей кузова. Изменениям подвергнутся: капот, бамперы, крылья и светотехника. На основании этих данных и были сделаны эти рендеры. Благодаря узким светодиодным фарам рестайлинговая Lada Vesta получила более агрессивный вид: Сроки выхода Lada Vesta FL все время откладываются. А сейчас, в период пандемии, проект заморозили. Ждать появления новинки раньше 2021 года не стоит.

Публикация от Лада.Онлайн (@lada.online)

Сайт лада.онлайн продемонстрировал собственный дизайн-проект Lada Vesta Facelift. Изображения дают понять, как изменится экстерьер автомобиля.

По предварительным сведениям, макет Vesta FL вазовцы построили в конце прошлого года. Обновлённая модель проектируется по light-варианту, с низким уровнем вмешательства в конструкцию внешних панелей кузова.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Машина получит более свежий и агрессивный облик. Ожидаются новые передний и задний бампера, решётка радиатора, а также узкая рефлекторная головная оптика, светодиодные фонари, иная форма капота, крыльев и крышки багажника.

Прогнозируется появление полностью нового салона с качественной отделкой и 150-сильного турбомотора объёмом 1,3 литра от Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Дебют рестайлинговой Lada Vesta состоится не раньше 2021 года. В данный момент наблюдается отставание в графике работ по проекту.

Напомним, в конце 2019 года российская марка выпустила промежуточное обновление для Lada Vesta. Модель получила связку с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E и 113-сильным двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра.

Помимо этого, Lada Vesta стала оснащаться электроприводом складывания зеркал, обогревом рулевого колеса, бескаркасными щетками стеклоочистителя, более глубокими подстаканниками. Цветовая гамма семейства пополнилась ярко-синей эмалью "Дайвинг".

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#Lada