Новая Lada Vesta: какой она может быть

Сайт лада.онлайн продемонстрировал собственный дизайн-проект Lada Vesta Facelift. Изображения дают понять, как изменится экстерьер автомобиля.

По предварительным сведениям, макет Vesta FL вазовцы построили в конце прошлого года. Обновлённая модель проектируется по light-варианту, с низким уровнем вмешательства в конструкцию внешних панелей кузова.

Машина получит более свежий и агрессивный облик. Ожидаются новые передний и задний бампера, решётка радиатора, а также узкая рефлекторная головная оптика, светодиодные фонари, иная форма капота, крыльев и крышки багажника.

Прогнозируется появление полностью нового салона с качественной отделкой и 150-сильного турбомотора объёмом 1,3 литра от Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Дебют рестайлинговой Lada Vesta состоится не раньше 2021 года. В данный момент наблюдается отставание в графике работ по проекту.

Напомним, в конце 2019 года российская марка выпустила промежуточное обновление для Lada Vesta. Модель получила связку с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E и 113-сильным двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра.

Помимо этого, Lada Vesta стала оснащаться электроприводом складывания зеркал, обогревом рулевого колеса, бескаркасными щетками стеклоочистителя, более глубокими подстаканниками. Цветовая гамма семейства пополнилась ярко-синей эмалью "Дайвинг".