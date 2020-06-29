Около 17 млн человек смотрели трансляцию парада на Красной площади

Трансляцию парада на Красной площади, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, смотрели около 17 миллионов жителей крупных городов России. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на компанию Mediascope.

Согласно исследованию, суммарная аудитория среди россиян старше 4 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек составила 16 миллионов 926 тысяч.

Больше всего зрителей собрал Первый канал - 8 миллионов 788 тысяч человек, на "России 1" парад посмотрели более 4,3 миллиона, на НТВ - больше 1,1 миллиона; "России 24", - 695,5 тысячи, на телеканале "Звезда" - 575,7 тысячи.

Напомним, что парад на Красной площади в мае был перенесен из-за ситуации с коронавирусом. Он состоялся 24 июня, в годовщину исторического Парада победителей в 1945 году.