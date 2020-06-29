"Оренбургу" засчитано поражение в матче против "Краснодара"

Контрольно-лисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение засчитать "Оренбургу" техническое поражение за срыв матча против "Краснодара" в 24-м туре чемпионата РПЛ.

Причиной этого стало заболевание коронавирусом около десяти игроков и персонала команды. "Оренбург" принял решение не проводить домашний матч против краснодарцев, уведомив об этом футбольные власти.

Заражение в "Оренбурге" было выявлено 25 июня, когда появилось сообщение о том, что шесть игроков и два сотрудника "Оренбурга" заразились коронавирусной инфекцией.

Команда ушла на двухнедельный карантин.