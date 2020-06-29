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Рубрика: В мире

Отец Ассанжа обвинил власти Эквадора в "продаже" его сына США

Текст: Юрий Когалов
Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон обвинил нынешние власти Эквадора в том, что они сдали его сына США в обмен на кредит Международного валютного фонда. Об этом он заявил в интервью агентству EFE.

"Президент Эквадора Ленин Морено и его правительство продали Джулиана Соединенным Штатам за кредит МВФ", - уверен Шиптон.

Отец Ассанжа также рассказал, что в последний раз видел своего сына несколько месяцев назад. "После появления COVID-19 тюрьмы были закрыты для посещений, в том числе адвокатов. Попасть туда могли только врачи или священники", - отметил Шиптон.

США выдвинули новое обвинение против Ассанжа

По его словам, он постарается попасть в Великобританию в августе, чтобы поддержать сына в преддверии слушаний об экстрадиции, которые намечены на сентябрь. Он выразил надежду, что власти Австралии помогут Ассанжу вернуться на родину. По его мнению, для этого достаточно того, чтобы премьер-министр Скотт Моррисон позвонил главе британского правительства Борису Джонсону и напомнил о том, чьим гражданином является основатель WikiLeaks.

Впрочем, вопрос об экстрадиции в США, где Ассанжа обвиняют в шпионаже и раскрытии секретной информации, это не снимет. Однако это позволит австралийцу видеть своих детей и придти в себя после "психологической пытки", которой он подвергается в британской тюрьме, отметил Шиптон. К тому же Ассанж имеет сильную поддержку в австралийском парламенте и в обществе, что может повлиять на решение суда.

При этом то, что происходит в британском суде, Шиптон назвал "мошенничеством" и "позором". По его словам, если бы Ассанж укрылся на территории какого-либо посольства в Австралии, а там за ним велась такая же слежка, как в эквадорской дипмисии, судья давно бы закрыл дело об экстрадиции из-за многочисленных нарушений прав подозреваемого.

Напомним, активист скрывался в дипмиссии Эквадора с 2012 года. Ордер на арест Ассанжа изначально выдала Швеция, которая обвиняла его в сексуальных домогательствах. Однако основатель WikiLeaks заявлял, что Стокгольм действует в интересах Вашингтона и может выдать его США, где его обвиняют в шпионаже за публикацию секретных военных и дипломатических документов в 2010 году (по данному делу ему грозит до 175 лет тюрьмы или даже смертная казнь). Впоследствии дело в Швеции было закрыто, но ордер на его арест все еще действовал в Великобритании - за неявку в суд.

Слушания об экстрадиции Ассанжа отложены до 7 сентября

При президенте Ленине Морено отношение к Ассанжу изменилось. В итоге глава государства лишил основателя WikiLeaks права на убежище на территории посольства этой южноамериканской страны в Лондоне - в связи с многократным нарушением условий пребывания в дипмиссии. Британская полиция, приглашенная дипломатами, задержала его прямо в диппредставительстве.

Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа начались в феврале, но из-за пандемии коронавируса были отложены до сентября.

Несколько дней назад судебные органы США предъявили новое обвинение основателю Wikileaks. Министерство юстиции обвиняет 48-летнего активиста в связях с хакерской группой Anonymos с целью взлома сетей государственных ведомств и получения выгоды. В заключении минюста США не содержится новых преступных эпизодов, однако, как отмечается, оно "расширяет масштаб сговора вокруг предполагаемых компьютерных взломов", в которых Ассанж был обвинен в мае 2019 года.

В мире США В мире Южная Америка Эквадор Джулиан Ассанж: история борьбы

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