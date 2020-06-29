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29.06.2020 14:48
Рубрика: Власть

В Кремле отметили оперативность кабмина по "детским" выплатам

Текст: Кира Латухина
В Кремле похвалили правительство за оперативность по выполнению решения президента по выплатам на детей от рождения до 16 лет.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

"Совершенно нормально, что деньги стараются перечислить как можно скорее после подписания соответствующих документов правительством", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "После того, как решение было обнародовано главой государства, правительство сделало работу по формализации этого решения", - заметил он.

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"Наверное, заслуживает восхищения то, что правительству удалось так быстро наладить систему, которая позволяет без лишней волокиты и бюрократических процедур обеспечить доведение денег до всех - а речь идет о миллионах людей - за считанные сутки. Это великолепно", - заявил представитель Кремля.

"Естественно, если вы спросите любого человека, который получает эти деньги, хотят ли они ждать какое-то время или они хотят это получить сразу же, вам все ответят, что все хотят получить сразу", - добавил Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что выплаты могут поступить родителям уже 1 июля.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Пенсии и пособия Президент Администрация Президента Правительство Декретные и пособия на ребенка

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