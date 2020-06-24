С самого начала борьбы с последствиями эпидемии базовой задачей стало сохранить доходы российских семей и поддержать занятость. Фото: Photoxpress

Поддержка регионов - плюс 100 миллиардов

Дополнительные финансы получат и регионы на компенсацию расходов по борьбе с коронавирусом - в размере 100 млрд рублей. Это плюс к тем 200 млрд рублей, о которых было объявлено ранее. При этом Путин призвал "внимательно посмотреть на принципы распределения такой поддержки". Необходимо не ограничивать, а, напротив, поощрять регионы, которые активно вкладывают свои ресурсы в проекты развития, отметил глава государства.

100 миллиардов рублей составит объем дополнительной финансовой помощи регионам на компенсацию расходов, связанных с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией и ее последствиями.

Будем строить новые дороги

Дополнительные бюджетные деньги - 100 миллиардов рублей - президент поручил потратить в этом году на обновление региональной дорожной сети. "Направим эти средства в те субъекты, которые работают быстро: строят, ремонтируют дороги качественно и с опережением графика", - сказал президент.

Число требований на стройках сократят

Кабмин готов перевести треть требований в сфере строительства в разряд рекомендаций, эту работу надо продолжать, поручил Путин. "На примере возведения медицинских центров, госпиталей во время эпидемии мы увидели, что можно, оказывается, строить гораздо быстрее и при этом качественно и надежно, без обременительных формальностей, отнимающих время, силы, да, в конце концов, и деньги", - сказал президент.

Налог на богатых пойдет на лечение детей

С января 2021 года ставка подоходного налога повышается с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Причем взимать этот повышенный НДФЛ будут с суммы сверх 5 млн рублей.

Все решения по поддержке рынка труда продолжат действовать и в июле, и в августе

Это даст бюджету дополнительно 60 млрд рублей. "Средства предлагаю, как говорят специалисты, "окрасить", защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций", - заявил президент. Уже существующие программы для таких малышей тоже останутся.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Елена Березина

На каждого ребенка - еще по 10 тысяч рублей

Родители снова получат прямые выплаты на детей. "Экономика еще не заработала в полную силу, а безработица подросла. Трудности еще не отступили", - констатировал Путин. В связи с этим он предложил в июле выплатить дополнительно по 10 тыс. рублей на каждого ребенка "от рождения до 16 лет". Мерой смогут воспользоваться семьи, в которых растет около 28 млн детей. Важно, что россиян при этом освободят от "бюрократии". Тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая - июльская - будет начислена автоматически. То есть подавать повторное заявление, а также собирать справки не надо.

Комментарии

Антон Котяков, министр труда и социальной защиты

- Всего в РФ свыше 27 млн детей в возрасте до 16 лет. На финансирование выплат на детей этого возраста будет направлено более 274 млрд рублей. Для нее не требуется подавать заявление: средства будут перечислены родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет на основании данных, которые имеются у ПФР.

Александр Сафонов, проректор Финансового университета при правительстве РФ

- Президентские инициативы направлены на поддержку семей с детьми, которые оказались в трудных экономических условиях. Не секрет, что карантин многих из них лишил привычных доходов. При этом обязательства по оплате услуг ЖКХ, займов и ипотечных кредитов остались. Естественно, что семьи остро нуждаются в господдержке.

Подготовили Алексей Дуэль, Ольга Игнатова

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Елена Березина

Потерял работу - семью поддержат рублем

Семьи, где без работы остались один или оба родителя, продолжат получать по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка и увеличенное пособие по безработице до конца лета.

12 130 рублей составляет пособие по безработице в максимальном размере, которое выплачивается гражданам, уволенным после 1 марта 2020 года

Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, "продолжат действовать и в июле, и в августе", объявил Владимир Путин.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Елена Березина

Самозанятым можно стать начиная с 16 лет

С 1 июля право вводить специальный налоговый режим самозанятых появится у всех регионов России - это уже не пилотный вариант для нескольких регионов.

"Также считаю - и об этом мы не раз говорили с молодыми предпринимателями - нужно дать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет", - объявил Путин. При этом он пообещал, что "такие начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога".

Ипотеке под 6,5% расширили границы

Президент предложил расширить программу льготной ипотеки на квартиры в новостройках - она была запущена весной по ставке 6,5%. "Сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного, современного жилья. В этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до 3, как прежде, а до 6 млн рублей. А в крупнейших агломерациях - Московской и Санкт-Петербургской - до 12 млн рублей", - сказал Путин.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Александр Мелешенко

Комментарии

Никита Стасишин, заместитель министра строительства и ЖКХ

- Ограничения по максимальной сумме кредита в рамках программы льготной ипотечной ставки под 6,5% зачастую не позволяли приобрести двух-трехкомнатную квартиру, что особенно актуально для семей с двумя и более детьми, нуждающихся в расширении жилой площади. Больше всего это востребовано для крупнейших городов, где стоимость жилья выше, чем в среднем по стране. Мера по расширению возможностей программы, которая увеличит сумму кредита по льготной ставке для РФ в целом с 3 до 6 млн рублей, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей - с 8 до 12 млн, с учетом первого взноса позволит покупать по сниженной ставке до 95% имеющихся в продаже квартир.

Рифат Гарипов, член Общественного совета при Минстрое РФ

- Увеличение лимитов кредитования по льготной ипотеке позволит поднять спрос населения в среднем на 10-15% по стране. В основном это произойдет за счет семей с двумя и более детьми, которые уже имеют какую-то жилплощадь, но планировали ее расширять. Установленные первоначально лимиты не позволяли рассматривать варианты трехкомнатных и более квартир. Однако ожидать взрывного спроса не стоит. Одним из основных тормозящих факторов остается высокий процент первоначального взноса. Изначально предложенные условия предполагали, что взнос составит 20%. Однако для столицы это около 1,5 млн рублей, для регионов примерно 600 тысяч. Сейчас некоторые банки изменяют условия кредитования и снижают первоначальный взнос до 15%.

Подготовила Марина Трубилина

Доплаты медикам и соцработникам продлят

Важно поддержать тех, кто принял на себя основной удар эпидемии - врачей, медсестер, работников "скорой помощи". Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Здравоохранение России показало способность реагировать на экстренные ситуации, заявил президент. Он еще раз поблагодарил медработников, которые приняли на себя основной удар пандемии, и объявил: надбавки за работу с больными COVID-19 им продлят еще на два месяца - июль и август. Доплаты для сотрудников социальных учреждений - детских интернатов, домов престарелых - продлят до 15 сентября. Более того, все эти доплаты президент поручил учитывать и при расчете отпускных.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ирина Невинная

Бизнесу - льготные кредиты на выплаты зарплат

Еще 100 млрд рублей будут выделены на льготные кредиты (по ставке 2%) предприятиям пострадавших отраслей. Эти кредиты выдаются при условии сохранения 90% сотрудников.

100 миллиардов рублей будут выделены на льготные кредиты

Мера востребована, спрос оказался гораздо выше, чем изначально планировало правительство. Поэтому президент поручил расширить эту программу: выделить на ее реализацию еще 100 миллиардов рублей. "И, таким образом, дополнительно поддержать предприятия, их работников на этапе выхода из режима ограничений и тем самым ускорить восстановление экономики и занятости", - сказал Путин.

Налоговый маневр в сфере IT

Владимир Путин предложил ввести бессрочные меры налоговой поддержки IT-отрасли. Работающие в России IT-компании получат большие преференции, в том числе самую низкую налоговую ставку на прибыль в мире - 3% (сейчас ставка 20%). Существенно снижается и нагрузка на фонд оплаты труда. "Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. Предлагаю снизить ее до 7,6%. Причем не временно, а бессрочно", - заявил президент.

Комментарии

Наталья Касперская, руководитель рабочей группы "Информационная безопасность" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика"

- Снижение льготы по страховым взносам - это действенная мера, которая действительно поддержит ИТ-компании и российскую разработку. Сейчас мы в АРПП пытаемся выделить те ИТ-компании, которые сильнее всех пострадали в кризис, определить группы этих компаний, чтобы внести свои предложения в Минкомсвязи РФ.

Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен

- Льготное налогообложение должно снизить риски коммерческой деятельности в отрасли и облегчить легкий вход для новых компаний. Это должно повлечь за собой удешевление услуг, их распространение и изменение самой структуры потребления и качества жизни общества.

Евгений Лифшиц, член экспертного совета Комитета Госдумы по информационной политике

- Без учета средств нацпроекта "Цифровая экономика", ИТ-рынок в России составляет около 1,5 трлн рублей. 85 % этих средств приходится на 10-15 крупных игроков. Примерно 80 000 отечественных ИТ-компаний живут на 20-30 млн рублей в год. Им трудно выйти на рынок со своим продуктом, участвовать в госзакупках и других тендерных процедурах.

Ренат Лапшин, исполнительный директор АРПП "Отечественный софт"

- Снижение налога на прибыль с 20 проц. до 3 проц. в долгосрочной перспективе даст хороший эффект и повысит устойчивость компаний. Снижение страховых взносов - самая ожидаемая мера поддержки для бизнеса. Представители нашей индустрии - высококвалифицированные работники, имеющие высокий уровень зарплат. Сегодня расходы на фонд оплаты труда ИТ-компаний составляют порядка 80% в общих расходах организаций, поэтому снижение страховых платежей очень поможет поддержать отрасль и сохранить кадры. А бессрочное продление данной меры обеспечит конкурентоспособность наших компаний на мировом рынке. Налоговый маневр будет способствовать возвращению ИТ-бизнеса из-за рубежа в Россию, росту экспорта нашего ПО.

Подготовили Елена Березина, Иван Черноусов

Фиксированный налог для владельцев зарубежных активов

5 миллионов рублей в год фиксированного налога будут платить российские налоговые резиденты - владельцы зарубежных активов

Российские налоговые резиденты - владельцы зарубежных активов - смогут платить фиксированный налог на полученный доход от деятельности контролируемых иностранных компаний. "У нас много предпринимателей, которые развивают свой бизнес не только внутри страны, но и за рубежом. И у них должна быть возможность удобно, цивилизованно платить налоги дома, в России", - заявил президент. Сейчас схема налогообложения в этой сфере сложная и запутанная, отметил он и предложил ее кардинально упростить. А именно: предоставить право уплачивать фиксированную сумму - 5 млн рублей в год - без дополнительной отчетности.

Материал подготовила Александра Белуза