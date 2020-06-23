Президент предложил расширить условия льготной ипотеки

Он напомнил, что этой весной была запущена программа льготной ипотеки, чтобы семьи могли приобрести новое жилье с помощью кредита по ставке 6,5%. По его словам, свыше 45 тысяч семей уже воспользовались этой возможностью.

"Сейчас нужно обязательно расширить возможность для выбора комфортного современного жилья. И в этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до трех, как прежде, а до шести миллионов рублей. А в крупнейших агломерациях - Московской, Санкт-Петербургской - до 12 млн рублей", - сказал глава государства.

"Думаю, что это будет востребованной мерой поддержкой", - добавил он.