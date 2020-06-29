Почему на iPad до сих пор нет калькулятора

Apple разработала приложения калькулятора для Mac и iOS, но для планшетов iPad официального калькулятора до сих пор не существует. Это вызывает вопросы у пользователей, которые вынуждены устанавливать сторонние приложения.

Однако у феномена есть объяснение, которое предоставил вице-президент Apple по программному обеспечению Крейг Федериги. В своем интервью Маркесу Браунли он рассказал, что компания хочет сделать "великолепный" продукт.

"Очевидно, что создать приложение калькулятора легко. Однако мы стремимся к тому, чтобы сделать такое приложение, про которое скажут: вау, это лучший калькулятор для iPad, - заявил он. - И этот день, когда такое приложение появится, может наступить".

Напомним, что в начале прошлой недели Apple представила новые версии iOS 14 и iPad OS 14. Многие ждали, что iPad после обновления обзаведется калькулятором, но этого не произошло.