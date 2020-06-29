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Подруга Брэда Питта откровенно рассказала об их отношениях

Новости
    29.06.2020, 22:13
Текст:   Евгения Акулова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

С момента расставания с Анджелиной Джоли фанаты пристально следят за жизнью 56-летнего Брэда Питта. Вот уже в течение восьми месяцев ему приписывают роман с актрисой и художницей Алией Шокат, многим знакомой по роли Мэйби Фюнке в сериале "Задержка в развитии" и Сэм в триллере "Зеленая комната".

Фото: Richard Shotwell/Invision/AP
Брэд Питт отозвался на слухи о его возвращении к бывшей жене

Впервые один из главных секс-символов Голливуда и Алия были замечены вместе в Лос-Анджелесе на спектакле Итана Коэна A Play Is A Poem, затем актеры вдвоем посетили бродвейскую постановку The New One, где сделали совместное фото с Майком Бирбильей. Слухи о романтической связи подкрепил и тот факт, что на протяжении всего карантина Шокат была единственным человеком, кто навещал Питта, не считая его детей.

И вот спустя почти год после появления слухов Шокат решила расставить все точки над "i", заявив, что они с Брэдом "просто друзья". По словам актрисы, она была ошеломлена, когда узнала, что ей приписывают роман со стареющим голливудским красавчиком.

"Я была ошарашена таким вниманием. Такое чувство, будто ты в школе оказался голым перед всем классом и такой: "Боже, да на меня все смотрят!" - поделилась девушка в интервью Vulture.

Алия добавила, что с "мистером Смитом" ее познакомил режиссер Спайк Джонс на премьере фильма "Три короля", и с тех пор они поддерживают близкие, но исключительно платонические отношения.

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