Подведены первые итоги работы России на кинорынке Каннского кинофестиваля

Кинорынок Каннского кинофестиваля Marché du Film, который в этом году проходил с 22 по 26 июня в онлайн-формате, завершил свою работу. Результаты впечатляют - более 10 тысяч участников, 1235 виртуальных сеансов кинофильмов, 324 стенда, 200 конференций, а также 3500 будущих картин, которые находятся на разных стадиях производства и разработки.

Соответственно закончил работать на этом рынке контента и российский виртуальный павильон "Роскино". Компания предоставила российским студиям возможность представить свои художественные и анимационные проекты зарубежным партнерам. Кроме того, в рамках Marché du Film "Роскино" организовало виртуальный кинозал, где были показаны 19 фильмов, среди которых - "Пальма", "Волки и овцы: Ход свиньей" и "Земля Эльзы". Отдельно "РГ" писала о том, как прошли две российские дискуссионные панели. Результаты по сделкам не заставили себя ждать - "Роскино" распространило их в специальном релизе.

Фильм "Вторжение" получил выгодные предложения по сделкам на территорию Вьетнама и Тайланда. Сделка заключена с корейской компанией Elevent entertainment. На сегодняшний день картина продана более чем в 100 стран мира.

В рамках Marché du Film с испанским дистрибьютором согласовано предложение на фильм "Красный призрак". Также фильм вызвал интерес у покупателей прав на территории Китая, Австралии и Новой Зеландии. Стоит отметить, что права на фильм уже закрыты в ряде европейских и азиатских территорий, в США, Канаде и Латинской Америке. Испанский дистрибьютор также приобретает права на фильмы "Пятница" и "Спираль".

В Латинскую Америку продан фильм "Атакан. Кровавая легенда", на территорию Северной и Латинской Америки - "Сторож", "Порт", "Решала. Нулевые", "Лови момент", на согласовании для этих стран предложение на фильм "Дорогой папа" .

Заключены договоренности с японским дистрибьютором на показ режиссерской версии фильма Алексея Сидорова "Т-34". Фильм выходит в широкий прокат в Японии 31 июля. Кинотеатральная версия картины вышла в японский прокат в конце 2019 года. За 5 месяцев ее посмотрело более 65 тысяч зрителей, а кассовые сборы приблизились к 100 млн йен или 900 тысячам долларов. По словам прокатчика Chiho Maeta (компания Twin Co), "Т-34" стала самым кассовым российским фильмом за последние 20 лет".

По итогам кинорынка отмечен особый интерес иностранных дистрибьюторов к фильму "Земля Эльзы". После скрининга картины создатели получили 7 запросов от международных кинофестивалей, а прокат фильма обсуждается сейчас с партнерами из Германии, Франции, Великобритании, США, Канады, Бразилии, Японии, Индии, Китая и Сингапура.

Фильмами "Нефутбол" и "Бег" заинтересовались закупщики из таких стран, как Испания, Германия, Польша, Китай, Южная Корея, Франция и Латинская Америка.

В рамках Marché du Film на виртуальном стенде "Роскино" зарубежным закупщикам кинопродукции продемонстрированы три проекта киностудии "Союзмультфильм". Это полнометражный кукольный фильм-фантазия "Гофманиада", исторический приключенческий мультфильм "Суворов" для семейного просмотра, который сейчас находится в активной стадии производства, а также проект нового полнометражного 3D фильма "В поисках сокровищ", рассказывающего о пиратах и морских приключениях.

Прямая речь

Максим Ксензов, заместитель министра культуры РФ:

- Сегодня отечественная отрасль производит конкурентную продукцию, и умение преподнести ее становится одним из важнейших направлений нашей работы. Кинопродюсерам, кинокомпаниям, анимационным студиям важно участвовать в таких проектах, как Каннский кинорынок, и демонстрировать высокий уровень российских фильмов иностранной аудитории. Вот уже на второй площадке за этот месяц мы слышим позитивные отзывы от иностранных партнеров. Подобная реакция вдохновляет нас развивать сотрудничество с ними и продолжать продвижение российской культуры на глобальном уровне, в том числе на языке кино.

Евгения Маркова, генеральный директор "Роскино":

- Одна из ключевых задач "Роскино" и государственных партнеров сейчас - поддержать индустрию в период неопределенности и максимально способствовать международным партнерствам и подписанию экспортных контрактов. Виртуальный павильон и программа скрининга на онлайн-кинорынке в Каннах стали одной из таких точек опоры для продюсеров, которые показали свой контент и продолжили переговоры по проектам, показанным на Key Buyers Event. Мы видим, что прокат за рубежом постепенно оживает, и хотя мы не можем рассчитывать на запланированный объем сборов в этом году, уже летом российские фильмы начнут выходить на большой экран в других странах и демонстрироваться на международных онлайн-платформах. Прошедшие виртуальные кинорынки стали отличной площадкой для завершения весеннего сезона переговоров и подготовкой к осени. "Роскино", в свою очередь, и дальше планирует своевременно адаптироваться к любым обстоятельствам и предлагать новые эффективные решения для продвижения национального контента на мировых рынках согласно нашей стратегии.