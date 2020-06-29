Посол Беларуси назвал вероятную дату открытия границы с Россией

"Анализируя ситуацию каждый день, вижу прекрасную динамику непосредственно по Москве, где заболевших в сутки 600-700 человек, а выздоровевших - 2-3 тысячи, - отметил Семашко. - И по России количество выздоравливающих ежесуточно больше, чем заболевших. По Беларуси такая же ситуация. Полагаю, что граница к концу июля - началу августа должна быть открыта".

Российская сторона, пояснил он, уже ввела определенные послабления по пересечению границы. Семашко, в частности, напомнил, что для бесперебойного обеспечения товарами первой необходимости не вводился запрет и на пересечение границы между обеими странами для грузового транспорта. А недавно, уточнил он, правительство РФ приняло распоряжение, которое позволяет перемещаться через белорусско-российскую границу вахтовикам. В частности, по его словам, этой возможностью уже воспользовались специалисты предприятия "Белоруснефть".

"И наоборот, на строительстве БелАЭС идет постоянная ротация кадров. Мы находим способы для того, чтобы они проходили карантин и попадали на станцию", - сообщил посол, добавив, что пока дипломаты осуществляют переправку в Беларусь граждан, прибывающих в российские аэропорты из третьих стран, вывозными рейсами.

В частности, в понедельник, по словам Семашко, дипмиссия осуществляет помощь в доставке на родину восьми белорусских граждан.